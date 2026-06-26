Caaguazú: familiares de Perla Noemí exigen justicia

La víctima de presunto feminicidio, Perla Noemí Torres Galeano (28) había desaparecido el 22 de mayo de este año y, según denunciaron sus familiares, fue llevada bajo engaños con la promesa de un trabajo en el distrito de J. Eulogio Estigarribia (exCampo 9). Sin embargo, presuntamente fue trasladada hasta Raúl Arsenio Oviedo, donde habría sido obligada a trabajar en un prostíbulo.

La madre de la víctima, Teodora Galeano, relató que su hija se negó a continuar en el lugar y sospechan que por esta razón fue asesinada. Según la investigación, el cuerpo de la mujer habría sido arrojado posteriormente al arroyo para ocultar el crimen.

Por el caso están procesados Teodoro Torales Franco (40) y Karen Noemí Castro Ortiz (25), ambos domiciliados en Raúl Arsenio Oviedo. El primero se encuentra actualmente prófugo de la justicia, mientras que la mujer fue beneficiada con prisión domiciliaria por disposición del juez penal de garantías de Caaguazú, Roberto Estigarribia.

Los familiares de la víctima cuestionan la medida y sostienen que la sospechosa formaría parte de una red de trata de personas. Asimismo, solicitaron al Ministerio Público que modifique la carátula de la imputación e incluya el hecho de homicidio, de manera que la mujer pueda ser enviada a una penitenciaría.

Por su parte, el juez Roberto Estigarribia explicó que la procesada fue imputada únicamente por el hecho punible de rufianería, delito que, según las disposiciones del Código Procesal Penal, no amerita la aplicación de prisión preventiva.

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El magistrado añadió que la mujer tiene un bebé de nueve meses al que aún amamanta, situación que también fue considerada al momento de otorgarle la prisión domiciliaria.

Finalmente, señaló que cualquier cambio en la situación procesal de la sospechosa depende exclusivamente del Ministerio Público, que deberá determinar si existen elementos suficientes para ampliar la imputación por otros hechos punibles relacionados con la muerte de Perla Noemí Galeano.

El caso está a cargo de la fiscal Nilsa Torales, quien actualmente se encuentra en Asunción aguardando el resultado de la autopsia al cuerpo.