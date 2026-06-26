Guajayví: rehabilitan pabellón de un colegio luego de dos meses de estar cerrado

Durante todo este tiempo, varios alumnos se vieron obligados a desarrollar sus clases en la intemperie.

Las salas de clases quedaron cerradas a finales de abril de este año, mientras se trabajaba en la refacción del edificio a cargo de la Municipalidad. En este caso, la comunidad educativa tuvo que solicitar al Ministerio de Educación dos aulas móviles para evitar que los estudiantes desarrollaran sus clases en la intemperie, pero no recibieron ninguna respuesta favorable, por lo que tuvieron que esperar la rehabilitación de la obra de mejoramiento, señalaron.

En ese sentido, una de las representantes de la comisión de ACE, Nilda Limenza, mencionó que el pedido de las aulas móviles era con el propósito de paliar la falta de espacio físico para el desarrollo de las tareas académicas, atendiendo a que muchos de los alumnos no tenían dónde ubicarse, refirió.

Sin embargo, destacó que felizmente desde ayer los estudiantes ya retornaron a sus respectivas aulas tras la terminación de los trabajos de reparación del edificio.

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Referencia del local educativo

El Colegio Técnico en Salud Nuestra Señora de Lourdes cuenta actualmente con 78 alumnos matriculados, del primero al tercer curso de la media, con horario extendido, que en su mayoría estaban dando clases bajo los árboles debido al cierre total del pabellón por disposición del propio supervisor de área, profesor Miguel González, según los miembros de la institución educativa.

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Tranquilidad

Por su parte, la directora de la citada casa de estudios, Lic. Elizabeth Moreno, manifestó que con la rehabilitación de la infraestructura del colegio está volviendo la tranquilidad para todos los que conforman la institución, atendiendo a que durante todo este tiempo surgieron muchos problemas, principalmente con los alumnos que estaban desarrollando sus tareas académicas en la intemperie, soportando el frío casi todos los días.

“Lo más importante para nosotros es que desde hoy en adelante nuestros estudiantes ya no van a tener que estar deambulando bajo los árboles ni preparar fogatas para guarecerse del frío, por lo que de nuestra parte solamente nos queda cuidar las mejoras introducidas en nuestra casa de estudios y seguir trabajando con todos los estudiantes para su formación”, concluyó la docente.