Migraciones reporta fuerte salida hacia Estados Unidos por la Albirroja: ¿cuántos ya viajaron?

El director de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Jorge Kronawetter, informó que desde el inicio del operativo vinculado al Mundial de fútbol, un total de 7.092 personas salieron de Paraguay desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (AISP) con destino a Estados Unidos para alentar a la Albirroja.

La cifra surge del cruce de datos realizado por la institución, que incluyó tanto vuelos chárter como vuelos regulares con escalas en Panamá y São Paulo.

Kronawetter explicó que solo en la última semana se registró la salida de alrededor de mil compatriotas, con un pico importante previo al debut de la selección, cuando partieron dos vuelos chárter.

“Hoy tenemos esta cifra que creemos que tendería a aumentar, atendiendo a un partido posiblemente a futuro”, dijo.

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Migraciones espera que aumenten las cifras

Señaló además que el motivo del viaje fue consignado en los controles migratorios, lo que permitió constatar el seguimiento del flujo de hinchas.

El titular de Migraciones indicó que el análisis detallado por edades, género y otros perfiles se realizará una vez concluido el operativo.

“Los eventos continúan, pero esperamos que este evento que tanto nos interesa continúe por mucho tiempo más y se pueda hasta finales o mediados de julio, cuando termina el Mundial”, declaró.

Argentinos usan plataforma paraguaya

Kronawetter añadió que el movimiento también incluyó a ciudadanos de otros países, como argentinos que utilizan Asunción como punto de conexión, lo que incrementó la circulación en el aeropuerto sin generar inconvenientes operativos junto a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

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Anticipó, asimismo, que el país se prepara para nuevos eventos de gran flujo de pasajeros, como el rally mundial en Itapúa y competencias internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en coordinación con organismos regionales como Mercosur y países vecinos.