Nuevo albergue del IPS, en fase final de habilitación: esto prometen a los familiares

El Instituto de Previsión Social (IPS) ha comenzado una etapa de transición significativa para los acompañantes de pacientes internados en la Unidad de Emergencias Médicas Adultos (UEMA) del Hospital Central.

Si bien la ocupación del nuevo albergue, que ya cuenta con 63 boxes climatizados y capacidad para 126 personas, es una realidad operativa, el proceso de adecuación continúa para garantizar una experiencia completa a los usuarios.

Según informó la arquitecta Gabriela Ramírez, jefa de Obras Civiles del IPS, la institución se encuentra actualmente en la fase final de equipamiento de las áreas comunes, un componente vital para que el albergue funcione como un entorno integral de apoyo.

En los próximos días se espera la puesta en marcha de dos sectores clave que ampliarán la funcionalidad del recinto:

Patio interno cerrado: este será un espacio de uso exclusivo para los familiares, diseñado específicamente para brindar un área de desconexión y respiro durante los momentos de espera.

Área de lavandería completa: se habilitará un sector dedicado al lavado de ropas, facilitando las tareas básicas de higiene para quienes mantienen una estancia prolongada en el hospital.

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Estas adiciones se suman a las mejoras ya implementadas, como los sectores de cocina, sanitarios sexados y la infraestructura de seguridad, que buscan transformar la estancia hospitalaria en un entorno más humano y organizado.

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Desde el IPS se reitera el llamado a la ciudadanía para cuidar estas instalaciones, las cuales representan un esfuerzo institucional por dignificar la tarea de quienes acompañan a los pacientes en sus procesos de recuperación.

Entre las mejoras destacadas se incluyen: