Reporta problemas técnicos en el Sistema Quantum y afecta a servicios de Identificaciones

La Policía Nacional emitió este sábado un comunicado oficial informando a la ciudadanía sobre inconvenientes técnicos que afectan actualmente al “Sistema Informático Quantum”.

Esta falla, gestionada por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) de la institución, ha provocado la interrupción temporal de varios servicios clave en el Departamento de Identificaciones.

Según el reporte oficial, los servicios que se encuentran momentáneamente inhabilitados son la recepción de solicitudes para el enrolamiento de cédulas de identidad y pasaportes, así como la expedición de Certificados de Antecedentes Policiales.

La institución policial aclaró que no todos los servicios están paralizados. Aquellos ciudadanos que deban realizar su cedulación por primera vez, tanto connacionales como extranjeros, pueden acudir a las oficinas con normalidad, ya que este servicio no presenta alteraciones.

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Asimismo, se garantiza que la entrega de cédulas de identidad y pasaportes ya tramitados continúa desarrollándose sin contratiempos.

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El equipo técnico especializado de la Policía Nacional ya se encuentra trabajando en la reparación del sistema para lograr su restablecimiento en el menor tiempo posible, buscando así evitar mayores inconvenientes a los usuarios.