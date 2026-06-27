San Ignacio: inician evaluación técnica del Museo Jesuítico para su restauración ante riesgo de colapso

El Museo Jesuítico de San Ignacio enfrenta un riesgo inminente de colapso en uno de sus sectores debido al avanzado deterioro de su estructura.

La situación fue advertida semanas atrás por el curador del Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio, padre David Hernández, quien alertó sobre la necesidad urgente de intervenir el edificio para evitar daños irreversibles.

Según explicó, uno de los pilares principales presenta un hundimiento progresivo desde hace aproximadamente dos años, situación que provocó el agrietamiento de las paredes y comenzó a afectar parte de la estructura del techo, comprometiendo la estabilidad de este emblemático patrimonio.

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El religioso señaló además que la Secretaría Nacional de Cultura ya elaboró el protocolo de intervención para la restauración del edificio.

Sin embargo, indicó que el principal obstáculo es la falta de financiamiento, ya que el costo estimado de las obras supera los G. 1.300 millones.

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Ante este escenario, nuevamente los técnicos de la Secretaría Nacional de Cultura y de la Entidad Binacional Yacyretá realizaron un relevamiento técnico del inmueble con el objetivo de verificar los daños y avanzar en las gestiones para conseguir los recursos necesarios que permitan ejecutar las obras.

El representante de la EBY, Juan Carlos Ferreira, explicó que la visita técnica responde al expediente N.º 485074, presentado por el padre David Hernández, mediante el cual se solicita el apoyo de la binacional para financiar la restauración del Museo Jesuítico.

“El expediente fue derivado al área de Turismo y Cultura de la EBY y, como parte del proceso, realizamos un relevamiento técnico para verificar el estado del inmueble. Con ese informe, las autoridades podrán evaluar la factibilidad del apoyo económico para ejecutar las obras”, expresó Ferreira.

Asimismo, señaló que, por instrucciones de las autoridades de la EBY, el expediente será tramitado con carácter prioritario para agilizar el análisis técnico y la eventual asignación de recursos que permitan iniciar la restauración en el menor tiempo posible.

Más de 400 años de historia

El Museo de Arte Jesuítico Guaraní, ubicado en la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones, no solo resguarda siglos de historia, sino que constituye uno de los testimonios más valiosos del patrimonio cultural del Paraguay.

Considerado una de las edificaciones más antiguas que aún permanecen en pie en el país, fue fundado en 1609 por los padres jesuitas Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín, convirtiéndose en un símbolo vivo del legado de las antiguas Misiones Jesuíticas.

En su interior se conserva una de las colecciones más importantes de esculturas de madera policromada del Paraguay, obras creadas por manos guaraníes bajo la influencia de los misioneros jesuitas durante el siglo XVII.

Cada imagen representa el encuentro de dos mundos y refleja la riqueza del arte barroco hispano-guaraní, una expresión única que fusionó la espiritualidad cristiana con el talento, la sensibilidad y la identidad del pueblo guaraní.

Sus salas invitan a recorrer la Creación, la Redención, la Historia de Cristo, la Iglesia y la Compañía de Jesús, permitiendo al visitante viajar por uno de los capítulos más trascendentales de la historia paraguaya.

Más que un museo, este espacio es un guardián de la memoria colectiva, un legado invaluable que mantiene viva la herencia espiritual, artística y cultural de las Misiones Jesuíticas para las generaciones presentes y futuras.