Caacupé: IPS entre reclamos por falta de medicamentos y críticas por millonario alquiler de local

Los medicamentos en falta en el IPS de Caacupé son losartán, utilizado para la hipertensión arterial, y metformina, indicada para pacientes con diabetes. La situación genera creciente preocupación, ya que ambos fármacos son fundamentales para el control de enfermedades crónicas y su escasez puede derivar en complicaciones de salud.

Inés Gómez, oriunda de Valenzuela, relató que en varias ocasiones tuvo que adquirir los medicamentos por cuenta propia para no interrumpir su tratamiento, ante la falta de stock en la previsional. En otros casos, los pacientes abandonan el tratamiento debido a que no cuentan con los recursos necesarios para adquirir las medicinas en las farmacias.

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A las reiteradas quejas por las deficiencias en el servicio se suma que la institución continúa desembolsando alrededor de G. 22 millones mensuales por el alquiler de un inmueble en la ciudad de Caacupé, pese a las condiciones limitadas del local.

En tres años, el monto acumulado por este concepto ya ronda los G. 800 millones, una cifra que enciende alertas sobre la administración de los recursos, en un momento en el que los asegurados reclaman de forma constante la falta de medicamentos, insumos básicos y servicios esenciales.

El malestar se profundiza ante la falta de respuestas por parte de las autoridades. Si bien el presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes, visitó el establecimiento el pasado 19 de junio y reconoció las limitaciones del servicio, hasta el momento no se han anunciado soluciones estructurales.

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Consultada sobre el faltante de medicamentos, la directora del IPS local, la doctora Doricel Ferreira, explicó que la reposición de fármacos se realiza habitualmente entre los días 10, 15 y 20 de cada mes, por lo que se espera una normalización con la llegada de nuevos lotes.

Sin embargo, para los pacientes, estas explicaciones no siempre se traducen en soluciones efectivas, ya que el desabastecimiento se repite en distintos momentos del mes.

Asimismo, en su momento ya se había consultado a la directora sobre la situación del local y el funcionamiento del servicio, pero no brindó explicaciones concretas sobre las denuncias planteadas.

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