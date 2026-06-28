Caso Mercat: ratifican condenas de Walter Galindo y otros vinculados en esquema narco

Los recursos planteados por el narcotraficante Walter José Galindo Domínguez y otros 8 condenados en el marco del caso Mercat, en contra de la Sentencia Definitiva N° 640 del 9 de diciembre de 2025, fueron rechazados por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres.

Con la resolución el tribunal de alzado se confirma la S.D N° 60 dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por los jueces Pablino Barreto (presidente), Ana Rodríguez Brozón y Juan Dávalos, que condenó a Walter José Galindo Domínguez a 19 años de cárcel, como líder del esquema de tráfico de drogas que fue desarticulado con la Operación Mercat.

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Asimismo se ratifican las penas dictadas contra Luz Antonella Guerrero Quintana, pareja de Galindo, a 13 años de cárcel como coautora de los hechos punibles de comercialización de sustancias estupefacientes y por soborno agravado, en la modalidad de ofrecimiento.

Las demás condenas confirmadas son las impuestas a Fernando Rafael Silva Riveros, alias Colo; y Gerardo Vidal Vallejos, ambas de 12 años de cárcel; Cristhian David Galeano Lugo, alias Caco (11 años de cárcel); Fernando Adrian Ocampos Benítez (10 años), Marcos Eduardo Ocampos Benítez, Héctor David Rivas Cáceres y Marcos David Ortellado, estos tres últimos sentenciados a 5 años de cárcel.

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Por otro lado, se ratifica también la resolución del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que ordenó el comiso de un dúplex ubicado en Villa Elisa, así como los automóviles, motocicletas, un yate y una moto acuática que fueron incautados a los ahora condenados.

Condenados en caso Mercat causaron “daño irreparable”

En el escrito de apelación la defensa de Walter Galindo señaló que la decisión del Tribunal de Sentencia causó agravio, ya que la pena privativa de libertad de 19 años es “injusta, arbitraria, irracional y aplicada en violación a la Regla de la Medición de la Pena”; en consecuencia solicitó la nulidad directa del fallo recurrido.

Además, la defensa peticionó el sobreseimiento definitivo del acusado, en cuanto al hecho punible de soborno agravado; y que se reponga el juicio para una nueva medición de la pena, o que la Cámara de Apelaciones rectifique la misma, imponiendo la pena privativa de libertad de 5 años y seis meses.

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Luego de analizar los argumentos de la defensa de Galindo y la contestación del Ministerio Público, los camaristas concluyeron que la decisión asumida por el Tribunal de manera conjunta -por unanimidad- cumple todos y cada uno de los requerimientos del Art. 388 del Código Procesal Penal, en atención a que los jueces llegaron al convencimiento de la culpabilidad el acusado, luego de analizar todos elementos presentados por Fiscalía y la defensa.

“La actividad desarrollada por los condenados es deleznable, por el perjuicio que causa la producción, el tráfico, la venta y el consumo de drogas en la salud de las personas, a su familia y a la sociedad, que al haberlo hecho con un fin eminentemente económico, demuestra su indiferencia por las consecuencias del hecho y el daño irreparable en el destinatario del producto, que generalmente es irrecuperable para el desarrollo de una vida normal dentro del entorno social”, remarca parte del fallo del tribunal de alzada.

Walter Galindo lideraba una narco empresa

De acuerdo con la Sentencia Definitiva N° 640, en el juicio oral la fiscal María Irene Álvarez logró probar que Walter Galindo comercializaba drogas desde hace ocho años. Este hecho fue descubierto mediante las escuchas realizadas en el marco de la Operación Mercat, que inició en diciembre de 2020 y finalizó con los allanamientos ejecutados en marzo del año 2022.

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Luego de conocer la sentencia la agente de la Unidad de Lucha contra del Narcotráfico y Crimen Organizado destacó que los condenados Gerardo Vallejos, Fernando Silva Rivero, Cristian Galeano Lugo y Fernando Ocampo formaban del primer anillo de Galindo.

Estos tenían sus propios clientes y reportaban esas ganancias; por su parte Luz Guerrero tomó la posta de esa comercialización cuando él (Galindo) fue detenido y llevado a prisión, de acuerdo con lo probado en juicio por el Ministerio Público, mediante los audios de las llamadas interceptadas.

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Respecto a la condena de Galindo, para quien había solicitado 21 años de cárcel, la fiscal María Irene Álvarez dijo estar conforme con la resolución del Tribunal de Sentencia, tanto en el caso del líder del esquema criminal como las penas dictadas a los demás acusados.

Condena para médica que ayudó a Galindo

La sentencia que condenó a 3 años de prisión a Ana Stael Alfonso Vera, médica forense del Poder Judicial, quien elaboró certificados médicos falsos, utilizados para beneficiar a Walter José Galindo Domínguez en un proceso penal en 2021; también fue ratificada por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres.

En este caso, el tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso planteado por la defensa y, a través del Acuerdo y Sentencia N° 16 de fecha 26 de junio de 2026 confirmó la Sentencia Definitiva N° 16 del 4 de febrero de 2026, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado integrado por los jueces María Luz Martínez (presidenta), Dina Marchuk y Federico Rojas.

Según lo probado en el juicio por la fiscal María Irene Álvarez el narcotraficante condenado Walter José Galindo Domínguez tuvo la colaboración de la Dra. Ana Stael Alfonso, médica forense del Poder Judicial, y de Sixto Ramón Cabrera, enfermero del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, para obtener y presentar documentos apócrifos sobre su estado de salud ante el Juzgado Penal de Lambaré, para obtener medidas menos gravosas a la prisión preventiva, en 2021.

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En su indagatoria la médica Alfonso Vera había declarado que los informes de salud sobre Walter José Galindo, que la evaluación y la inspección las hizo en forma telemática y que redactó su informe según como Galindo le dijo que se sentía ese día.

Todo esto fue a cambio del pago de las sumas de dinero de G. 32.000.000 y G. 11.000.000, expuso la fiscala María Irene Álvarez, tras finalizar el juicio. La plata fue entregada por los abogados de Walter Galindo, en el marco de su proceso de 2021, por narcotráfico y reducción, del cual fue sobreseído.