Concepción: sexto obispo será recibido el próximo jueves

El papa León XIV nombró el 8 de mayo último al presbítero Cristino Ramos González como nuevo obispo de Concepción y Amambay. El prelado será recibido en la ciudad de Concepción, sede del obispado, el jueves 2 de julio a las 17:30.

La invitación para la feligresía católica indica que el lugar del recibimiento será la plaza Agustín Fernando de Pinedo. Asimismo, se solicita a los participantes vestir remeras o camisas de color blanco o amarillo, y se pide utilizar globos de color amarillo y blanco.

Lea más: El papa León XIV nombra al nuevo obispo de Concepción

En la céntrica plaza se va a realizar un acto de recibimiento al nuevo pastor católico en los departamentos de Concepción y Amambay. En ese lugar se tendrán las palabras de bienvenida de autoridades municipales y departamentales, además de un número artístico.

Posteriormente, se hará una caminata hasta la Catedral donde se celebrará una misa, la cual será presidida por el administrador diocesano, el presbítero Julián Cristaldo.

Lea más: Nuevo obispo de Concepción y Amambay dice que trabajará con sacerdotes y laicos

Se prevé la participación de alumnos de escuelas y colegios católicos, representantes de las diferentes parroquias y movimientos que forman parte de la diócesis, entre otros. En tanto que la ordenación episcopal será el sábado 4 de julio a las 09:00 en la Catedral de Concepción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sexto obispo

El presbítero Cristino Ramos González es el sexto obispo nombrado para la diócesis de la Santísima Concepción. Sus antecesores son Emilio Sosa Gaona, Aníbal Maricevich, Juan Bautista Gavilán, Zacarías Ortiz y Miguel Ángel Cabello.