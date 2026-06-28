San Estanislao: preparan parcelas para la siembra de 20.000 hectáreas de mandioca

Conforme a los datos estadísticos de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), para la temporada se prevé la siembra de unas 20.000 hectáreas de mandioca distribuidas en los diferentes municipios. Las parcelas pertenecen mayoritariamente a pequeños y medianos agricultores que se dedican al cultivo y comercialización del rubro.

La parte sur del departamento cuenta con 14 distritos, donde una de las principales fuentes de ingreso de las familias de agricultores es la venta que realizan en el mercado local.

Uno de los productores asentados en la compañía San Blas Novireta, distrito de Santaní, Marciano Peralta, señaló que actualmente la mayoría de los cultivadores del producto se encuentran trabajando en la preparación de las parcelas para iniciar el cultivo de la temporada desde los primeros días de julio.

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Agregó que la idea es aprovechar al máximo el clima favorable para la producción agrícola, de la que depende exclusivamente el ingreso de los colonos asentados en las diferentes localidades de esta región. En estos momentos están enfocados en la tarea de limpieza y rastroneada de las áreas destinadas para la siembra.

Suficientes semillas

Por otra parte, mencionó que lo más importante de este periodo de siembra es que hay suficiente disponibilidad de semillas en las fincas de los agricultores.

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Otro productor agrícola, Marino González, de Choré, se refirió al interés que está generando nuevamente la siembra de la mandioca entre los labriegos del municipio. Señaló que los labriegos tratan de priorizar la producción de este rubro debido a su gran consumo en el país.

El gerente de la oficina regional de la DEAg, ingeniero Óscar López, confirmó que conforme a los registros que manejan, la siembra de este año estaría alcanzando las 20.000 hectáreas en la zona sur del departamento de San Pedro.l