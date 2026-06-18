Primera cosecha de tomate en el año en Santaní: ¿A cuánto se vende el kilo?

En la zona sur de San Pedro actualmente se registran 250 familias que se dedican al cultivo de tomate. Están distribuidas entre los distritos de San Estanislao, Guajayvi, Unión, Yataity del Norte, 25 de Diciembre, Itacurubí del Rosario, Gral. Aquino, Choré, Yrybucuá, Capiibary y Villa del Rosario.

En los negocios de la zona, el precio del tomate está entre G. 14.000 y G. 15.000 el kilo actualmente.

Uno de los reconocidos productores es Daniel Ramos Melgarejo, afincado en la zona rural denominada Calle Republicano, de Santaní. Comenzó la primera cosecha de tomate de la temporada 2026.

En su finca tiene cultivos de la variedad tipo rastrero “Makayla” y está obteniendo una excelente calidad y rendimiento, con un promedio de 3 kilos por planta, indicó.

El inicio de la cosecha se realizó previo a una verificación llevada a cabo por técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), a cargo de la Ing. Agr. Mónica Castiglioni. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), acompañó la medida.

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Tras los controles en la parcela cultivada, llevados a cabo en el transcurso de esta semana, el productor Daniel Ramos inició la cosecha y venta de las frutas en su propia finca. Sus clientes son principalmente los dueños de las casas comerciales instaladas en la zona, aunque también tiene compradores de otras ciudades.

El labriego mencionó que en estos momentos está comercializando a G. 8.000 el kilo, sin necesidad de salir de su casa y gastar en transporte para hacer llegar la producción a los centros de acopio, lo que significa un importante ahorro para él y su familia, refirió.

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Calidad y rendimiento

Destacó la excelente calidad y rendimiento de la variedad rastrera: Makayla, cuya producción se puede realizar en esta época del año. No necesita de mucha inversión para lograr una buena cosecha, siempre que el suelo y el clima acompañen durante su desarrollo, aseveró Daniel Ramos Melgarejo.

“Felizmente, hasta el momento tengo muchos compradores que están esperando sus pedidos para retirar; eso me asegura que voy a vender toda la producción, teniendo en cuenta que hasta hoy ya comercialicé un poco más de 3.000 kilos y todavía falta recoger unos 6.000 kilos que también ya tienen dueños”, expresó el productor.

En otro momento, se refirió al acompañamiento que recibe de parte de los técnicos de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), dependiente del MAG, especialmente del gerente regional, Óscar López y del Ing. Agr. Miguel Ángel Rivas.