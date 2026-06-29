Audiencia preliminar a extitular del Senave nuevamente se posterga

Para este lunes 29 de junio, a las 9:00, estaba prevista la realización de la audiencia preliminar a Pastor Emilio Soria Melo, extitular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), sin embargo, la misma fue suspendida y postergada hasta el 26 de agosto, a las 9:00, por la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía.

La referida diligencia sufrió una nueva suspensión debido a que a Pastor Soria se le asignó un defensor público para ser asistido en el proceso, en este caso, la defensora pública Mirtha Paola Florentín, quien solicitó la postergación de la audiencia preliminar debido a que le coincidía con un juicio oral y público previamente establecido.

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La Fiscalía, hoy representada por la agente Yeimy Adle, había presentado acusación contra Pastor Emilio Soria Melo por la presunta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo (coima), asociación criminal, lavado de dinero y extorsión, mientras se encontraba al frente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave).

Junto con Pastor Soria, en la misma causa están acusados Miguel Báez Soria, Martín Lezcano Villalba, Ramona Arce Ramírez, Víctor Leiva Cardozo, Plinio Gamarra Morel y Eladio Figueredo. A los mismos se le atribuyen los ilícitos citados previamente.

Acusación por esquema extorsión a importadores

De acuerdo con la teoría fiscal, que expone la agente fiscal Yeimy Adle en su acusación, una vez que asumió en el cargo Pastor Soria Melo estableció un esquema para la expedición de la Afidi, documento emitido por el Senave cuyo costo era solo de G. 17.715.

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Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los importadores habrían sido obligados a pagar coimas que oscilaban entre G. 5.000.000 y G. 10 millones por cada certificado y con casos de pagos incluso de hasta G. 80 millones por cada Afidi.

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Según la agente fiscal la extorsión se fundamentaba en las demoras injustificadas en Puerto Falcón, donde los funcionarios identificaban en el sistema de Ventanilla Única de Importación a los comerciantes que solicitaban las Afidi, para introducir al país tomates de forma legal.

Recaudaron G. 519 millones, según Fiscalía

Con los elementos que el Ministerio Público logró reunir durante la etapa de investigación, se corroboró que durante los meses de diciembre de 2023 a abril de 2024, los importadores se vieron obligados a abonar en total G. 519.100.000 para obtener las mencionadas Acreditaciones Fitosanitarias de Importación.

Del total recaudado por el esquema criminal, según la acusación fiscal se han transferido a la cuenta habilitada en el Banco Itaú a nombre de Plinio Gamarra Morel la suma de G. 225.100.000; mientras que la suma restante se ha entregado en efectivo a los demás acusados, y unos G. 20.000.000 fueron transferidos a la cuenta de la firma Centronic SA, suma que luego fue retirada en efectivo por Sergio Rodríguez.

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En otra parte del escrito de acusación la agente fiscal resalta que, en un intento de desmarcarse del esquema, el entonces titular del Senave, Pastor Soria, denunció en el marco de la presente causa, a personas innominadas, por el pago irregular de las Afidi, tras las denuncias realizadas por los importadores.