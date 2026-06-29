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29 de junio de 2026 a la - 18:56

Cordillera: junio cargado de tradición y cultura en festividades católicas

Impecable el atuendo de los organizadores del San Juan a lo Yma en San Bernardino, resaltando con orgullo las tradiciones paraguayas.
Impecable el atuendo de los organizadores del San Juan a lo Yma en San Bernardino, resaltando con orgullo las tradiciones paraguayas.Faustina Agüero

El departamento de Cordillera vivió un mes de junio con una intensa agenda de actividades culturales y de tradición. Fiestas de San Juan, ferias de emprendedores y la celebración de San Pedro y San Pablo marcaron la agenda.

Por Faustina Agüero

El pasado 25 de junio, la Playa Rotonda de San Bernardino fue escenario del tradicional San Juan a lo Yma, donde los asistentes disfrutaron de juegos tradicionales, deliciosas comidas típicas, música y un ambiente familiar que revalorizó las costumbres nacionales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los visitantes fue que organizadores y expositores se vistieron con atuendos típicos, contribuyendo a recrear el espíritu de las fiestas de antaño.

Dos días después, el 27 de junio, la calle 8 de Diciembre de Caacupé se convirtió en un espacio de encuentro con una nueva edición del San Juan, que incluyó una feria de emprendedores, una variada oferta gastronómica y presentaciones artísticas, generando un importante movimiento económico para los pequeños comerciantes locales.

Los tradicionales kamba recorrieron la calle Teniente Fariña de Caacupé, llevando alegría, música y color a los presentes, que disfrutaron de una de las expresiones culturales más representativas de la festividad.
Los tradicionales kamba ra'anga recorrieron la calle Teniente Fariña de Caacupé, llevando alegría y música.

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En la Villa Serrana, el público deleitó su paladar con una amplia variedad de comidas típicas, como mbeju, pajagua mascada, chicharõ trenzado, empanadas de mandioca y otras delicias tradicionales.

Lo más valorado por las familias fue el precio accesible de los platos, que se ofrecían desde G. 4.000, permitiendo una masiva concurrencia en torno a la gastronomía local.

Los asistentes compartieron una jornada llena de tradición, saboreando los platos típicos.
Los asistentes saborearon las comidas típicas.

Altos

Las actividades culturales continuaron durante el fin de semana en Altos, donde la pasada noche comenzó la tradicional fiesta de San Pedro y San Pablo en la compañía Itaguazú.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al recordado Quemil Yambay, cuya música y legado forman parte del patrimonio cultural paraguayo; sus canciones fueron interpretadas en medio de aplausos y muestras de afecto por parte del público.

La celebración reunió a los emblemáticos kamba ra’anga y guaicurúes, protagonistas de una representación popular que identifica a la comunidad y atrae cada año a numerosos visitantes.

Los kamba emocionaron al público con una presentación dedicada a Quemil Yambay.
Los kamba ra'anga emocionaron al público con una presentación dedicada a Quemil Yambay.

El programa se cierra mañana

La programación en Altos continúa la noche de este lunes 29 y culminará mañana, martes 30 de junio, desde las 20:00, con las principales representaciones tradicionales y diversas actividades culturales abiertas a toda la ciudadanía.

Las distintas celebraciones desarrolladas durante junio reflejan la riqueza cultural de Cordillera y el compromiso de sus comunidades por mantener vivas las tradiciones que hacen a la identidad paraguaya, consolidando al departamento como uno de los principales destinos para el turismo cultural del país.

Los kamba de Altos cautivaron al público con su tradicional presentación.
Los kamba ra'anga cautivaron al público en las fiestas en honor a San Pedro y San Pablo.

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