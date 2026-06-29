Cordillera: junio cargado de tradición y cultura en festividades católicas

El pasado 25 de junio, la Playa Rotonda de San Bernardino fue escenario del tradicional San Juan a lo Yma, donde los asistentes disfrutaron de juegos tradicionales, deliciosas comidas típicas, música y un ambiente familiar que revalorizó las costumbres nacionales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los visitantes fue que organizadores y expositores se vistieron con atuendos típicos, contribuyendo a recrear el espíritu de las fiestas de antaño.

Dos días después, el 27 de junio, la calle 8 de Diciembre de Caacupé se convirtió en un espacio de encuentro con una nueva edición del San Juan, que incluyó una feria de emprendedores, una variada oferta gastronómica y presentaciones artísticas, generando un importante movimiento económico para los pequeños comerciantes locales.

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En la Villa Serrana, el público deleitó su paladar con una amplia variedad de comidas típicas, como mbeju, pajagua mascada, chicharõ trenzado, empanadas de mandioca y otras delicias tradicionales.

Lo más valorado por las familias fue el precio accesible de los platos, que se ofrecían desde G. 4.000, permitiendo una masiva concurrencia en torno a la gastronomía local.

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Altos

Las actividades culturales continuaron durante el fin de semana en Altos, donde la pasada noche comenzó la tradicional fiesta de San Pedro y San Pablo en la compañía Itaguazú.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al recordado Quemil Yambay, cuya música y legado forman parte del patrimonio cultural paraguayo; sus canciones fueron interpretadas en medio de aplausos y muestras de afecto por parte del público.

La celebración reunió a los emblemáticos kamba ra’anga y guaicurúes, protagonistas de una representación popular que identifica a la comunidad y atrae cada año a numerosos visitantes.

El programa se cierra mañana

La programación en Altos continúa la noche de este lunes 29 y culminará mañana, martes 30 de junio, desde las 20:00, con las principales representaciones tradicionales y diversas actividades culturales abiertas a toda la ciudadanía.

Las distintas celebraciones desarrolladas durante junio reflejan la riqueza cultural de Cordillera y el compromiso de sus comunidades por mantener vivas las tradiciones que hacen a la identidad paraguaya, consolidando al departamento como uno de los principales destinos para el turismo cultural del país.

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