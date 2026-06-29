Pacientes hipertensos no encuentran medicamentos en el Hospital Regional de Caacupé

María Gómez, de 58 años, expresó su preocupación e indignación porque hace varios días no consigue los medicamentos que necesita para controlar su presión arterial. Señaló que acudió al centro asistencial con la expectativa de retirar gratuitamente sus fármacos, pero nuevamente recibió la respuesta de que no había stock de losartán ni enalapril.

“Vine para retirar mis remedios y me dijeron que no hay losartán ni enalapril. Tengo que comprar por mi cuenta porque no puedo dejar el tratamiento. Es muy difícil para nosotros porque no siempre alcanza el dinero”, manifestó.

La paciente comentó que esta situación no es nueva y que, en varias ocasiones, se vio obligada a destinar parte de sus ingresos a la compra de medicamentos que deberían ser provistos por el sistema de salud pública. Indicó que interrumpir el tratamiento no es una opción, ya que podría poner en riesgo su estado de salud.

Al igual que otros usuarios del hospital, Gómez cuestionó que la falta de medicamentos esenciales continúe sin una solución definitiva.

La situación genera malestar e incertidumbre entre los pacientes, quienes deben afrontar gastos imprevistos para mantener sus tratamientos, afectando especialmente a quienes cuentan con recursos económicos limitados.

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Se espera reposición

Consultado sobre el problema, el director del Hospital Regional de Caacupé, Hugo Cañete, explicó que la provisión de medicamentos no depende del hospital.

“Nosotros realizamos los pedidos, pero la reposición corresponde al Parque Sanitario. Estamos aguardando que lleguen los medicamentos para normalizar el stock”, indicó.

Mientras tanto, los pacientes continúan enfrentando la incertidumbre y deben recurrir a farmacias privadas para adquirir medicamentos esenciales, lo que representa un importante impacto económico para muchas familias.

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