Pacientes denuncian largas esperas y falta de remedios en el Hospital de Villa Elisa

Un equipo de ABC TV recorrió este jueves el Hospital General de Villa Elisa, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), para conversar con pacientes en una jornada marcada por las bajas temperaturas que afectan al país.

Durante la visita, varios usuarios expresaron su malestar principalmente por la calidad de la atención y la falta de medicamentos en el sistema público. Algunos señalaron que llevaban varias horas aguardando para ser atendidos en el área de Urgencias.

Asimismo, reclamaron mejoras en la atención brindada por el personal de blanco en los centros asistenciales.

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Denuncian demoras desde la madrugada para consultas

Una paciente que aguardaba atención en el área de Traumatología lamentó el extenso tiempo de espera y las condiciones en que debe permanecer durante una jornada de intenso frío.

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“Falta mucho que mejorar en la atención. Yo vengo hoy para Traumatología, a las 03:30 ya llegué acá y los doctores recién llegan a las 08:00. Debo estar hasta el mediodía aproximadamente”, refirió la paciente.

Algunos destacan atención y disponibilidad de medicamentos

No obstante, otros pacientes consultados durante el recorrido señalaron haber tenido una experiencia favorable en el Hospital General de Villa Elisa.

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Según comentaron, recibieron una atención adecuada y encontraron disponibilidad de medicamentos, en contraste con las quejas manifestadas por otros usuarios del centro sanitario.