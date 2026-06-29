Terremoto en Venezuela: tiempo se agota y rescatistas paraguayos aún no viajan

Paraguay cuenta con un contingente de rescatistas de élite listos para desplegarse en Venezuela tras los devastadores terremotos, pero hasta el momento la misión permanece en la incertidumbre debido a la falta de transporte y coordinación por parte del Gobierno. Así lo confirmó Roque González Vera, oficial miembro de la Unidad SAR del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), quien advirtió que la ventana de tiempo para salvar vidas se está cerrando.

La convocatoria inicial fue realizada por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). De inmediato, el CBVP activó su protocolo interno seleccionando al personal adecuado. No obstante, la falta de un avión propio para el traslado de las tropas y sus pesados equipos mantiene frenada la ayuda humanitaria paraguaya.

Se necesita profesionales, no “palas y azadas”

González Vera remarcó que una catástrofe de esta magnitud requiere un perfil técnico extremadamente estricto, descartando cualquier espacio para el voluntarismo improvisado. “El personal debe estar especializado en tareas de buceo, de rescate en estructuras colapsadas, debe tener certificación y experiencia. Por sobre todas las cosas, se tiene que tener el equipo necesario. Ir allá y pensar que con una pala y una azada vas a trabajar es simplemente un absurdo”, manifestó.

Enviar personas sin el entrenamiento ni el soporte logístico adecuado para una tarea de altísimo riesgo es inviable. De acuerdo con las normativas internacionales de INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate), dependiente de la ONU, un equipo de rescate internacional debe contar con una autonomía total de 72 horas.

Esto significa que el grupo debe ser capaz de subsistir y operar por tres días completos sin pedir ni recibir ningún tipo de apoyo externo (agua, comida o soporte) en la zona de desastre.

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Para cumplir con estas exigencias, los bomberos paraguayos tienen preparado un complejo listado de materiales regulados internacionalmente que incluye:

Equipos hidráulicos y mecánicos de alta potencia

Martilletes industriales para romper concreto y levantar pesadas estructuras caídas

Generadores eléctricos y soporte logístico autónomo

El principal cuello de botella actual es el transporte. Al no disponer de una aeronave con la capacidad necesaria, las autoridades barajaron la opción de acoplar la delegación paraguaya a misiones de países vecinos como Argentina o Brasil. Sin embargo, el tiempo pasó y ambos países ya enviaron sus respectivos grupos de rescate de manera independiente.

“Nosotros cumplimos nuestra obligación en el sentido de que estamos en espera, en alerta, y tenemos el personal y equipo adecuado. Pero en la medida en que pasa el tiempo, también se acortan las posibilidades de que pueda tener éxito una misión”, lamentó González Vera.

Desconexión con el Ministerio de Defensa

Mientras los bomberos certificados y equipados esperan una respuesta de la SEN, el Ministerio de Defensa anunció de forma paralela el envío de un pelotón de militares de la Fuerza Aérea Paraguaya solicitando apoyo al Comando Sur de los Estados Unidos.

Llamativamente, no existió ningún tipo de comunicación ni de trabajo conjunto entre Defensa y los especialistas en rescate civil. González Vera aclaró que, si bien el CBVP posee un estrecho convenio de cooperación local con la FAP, en este caso particular desconocen qué tipo de preparación o equipos poseen los militares designados.

“El ministro de Defensa no se puso en contacto ni con la Secretaría de Emergencia Nacional ni con nuestra institución. Nosotros, por lo menos, nunca hemos entrenado al personal militar en lo que hace a estructuras colapsadas”, reveló el oficial de la Unidad SAR.

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