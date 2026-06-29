Traslados en Tacumbú y Ciudad del Este: Gobierno destaca reestructuración de cárceles

El Ministerio de Justicia ejecutó anoche un operativo simultáneo en el Centro Nacional de Prevenidos, la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú, y en el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este.

La intervención incluyó el traslado de más de 600 personas privadas de libertad como parte del plan de reordenamiento del sistema penitenciario.

Los traslados forman parte del operativo Umbral 3.5, continuidad del proceso iniciado semanas atrás para convertir definitivamente la ex-Tacumbú en un establecimiento destinado exclusivamente a personas con procesos judiciales abiertos.

“Fueron trasladadas en total 618 personas privadas de libertad tanto del Centro Nacional de Prevenidos a Martín Mendoza de Emboscada como de Ciudad del Este al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú”, señaló el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.

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Para este operativo fueron empleados 24 ómnibus de traslado, 420 agentes de la Policía Nacional, 182 agentes de las Fuerzas Armadas de la Nación y 137 funcionarios administrativos de seguridad del Ministerio de Justicia.

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“Con este nuevo operativo podemos concluir que tanto el Centro Nacional de Preventivos como la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este cuentan exclusivamente con personas procesadas y el Centro Regional de Reinserción Social de Minga Guazú cuenta con casi el 90 por ciento de su capacidad”, sostuvo Nicora.

Con la reubicación de los condenados, la población del Centro Nacional de Prevenidos disminuye de aproximadamente 1.600 a cerca de 1.100 internos.

Para finalizar, remarcó que este resultado representa para la ciudadanía mayor seguridad y control: “Además, al reordenar el sistema penitenciario podemos ejercer de mejor manera los programas de reinserción social”.