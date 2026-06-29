Video: Encarnación colapsa de festejos tras clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo

Las calles del microcentro de la ciudad de Encarnación quedaron colapsadas por los festejos de la victoria de la Selección Paraguaya ante Alemania, por los 16° de la Copa del Mundo de Norteamérica.

Las principales calles quedaron atascadas por cientos de vehículos que tenían fijado el rumbo a la Costanera de Encarnación, donde se concentró la celebración.

El agónico triunfo entusiasmó a los hinchas, que festejaron con algarabía y mucha efusividad en las calles de la ciudad.

Las principales avenidas quedaron cortadas, principalmente Caballero, Irrazábal y Francia. Además, en la Costanera República del Paraguay hubo una kilométrica fila de rodados que seguían al son de cánticos de la Albirroja.

Principalmente, los jóvenes destacaron la actuación de la selección. Además, manifestaron que la esperanza estaba intacta a pesar del último partido de la fase de grupos.

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La fiesta continúa

La principal preocupación de los aficionados fue la espera del decreto que dicte feriado por la clasificación.

Los festejos colmataron incluso las rutas PY01 y PY06, por al menos dos kilómetros antes del ingreso a la ciudad.