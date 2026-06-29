Nacionales
29 de junio de 2026 a la - 23:11

Video: Encarnación colapsa de festejos tras clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo

Miles de personas colmaron las calles de la ciudad de Encarnación con efusivos festejos por la agónica clasificación de Paraguay a la siguiente etapa del Mundial de Fútbol.

Por Sergio González

Las calles del microcentro de la ciudad de Encarnación quedaron colapsadas por los festejos de la victoria de la Selección Paraguaya ante Alemania, por los 16° de la Copa del Mundo de Norteamérica.

Las principales calles quedaron atascadas por cientos de vehículos que tenían fijado el rumbo a la Costanera de Encarnación, donde se concentró la celebración.

Grupo de seis personas sonrientes en un automóvil, luciendo gorras y camisetas con colores nacionales de Paraguay, en un ambiente festivo nocturno.
Hinchas celebran en Encarnación tras el triunfo de la Selección Paraguaya ante Alemania en la Copa del Mundo.
Hinchas en una camioneta con camiseta nacional, celebran agitando banderas en una calle iluminada durante la celebración nocturna.
Los hinchas festejan en la Costanera de Encarnación tras el triunfo de la Selección Paraguaya ante Alemania.

El agónico triunfo entusiasmó a los hinchas, que festejaron con algarabía y mucha efusividad en las calles de la ciudad.

Las principales avenidas quedaron cortadas, principalmente Caballero, Irrazábal y Francia. Además, en la Costanera República del Paraguay hubo una kilométrica fila de rodados que seguían al son de cánticos de la Albirroja.

Principalmente, los jóvenes destacaron la actuación de la selección. Además, manifestaron que la esperanza estaba intacta a pesar del último partido de la fase de grupos.

Cinco hinchas de pie sobre una camioneta, vistiendo camisetas rojas y blancas, celebran con alegría en una noche festiva.
Hinchas festejan en las calles de Encarnación tras la victoria de la Selección Paraguaya ante Alemania.

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La fiesta continúa

La principal preocupación de los aficionados fue la espera del decreto que dicte feriado por la clasificación.

Grupo de seis personas sonrientes en un automóvil, luciendo gorras y camisetas con colores nacionales de Paraguay, en un ambiente festivo nocturno.
Hinchas celebran en Encarnación tras el triunfo de la Selección Paraguaya ante Alemania en la Copa del Mundo.
Escena nocturna con vehículos detenidos en un semáforo rojo, luces brillantes y banderas de Paraguay visibles en el ambiente urbano.
Los hinchas de la Selección Paraguaya festejan en las calles de Encarnación tras vencer a Alemania en los 16° de la Copa del Mundo.

Los festejos colmataron incluso las rutas PY01 y PY06, por al menos dos kilómetros antes del ingreso a la ciudad.