Aumentan los pacientes con problemas respiratorios en Hospital de Santaní

La información fue corroborada por la directora del Hospital Distrital de Santaní, Dra. Zulma Cabrera, quien, al mismo tiempo, recomendó a la ciudadanía en general tomar las precauciones necesarias, utilizando tapabocas, realizando el lavado de manos y tratando de no exponer a los niños y a los adultos mayores en lugares de mucha aglomeración de personas.

En lo que respecta al aumento de la enfermedad, la profesional señaló que en las últimas dos semanas de junio aparecieron una gran cantidad de pacientes con síntomas de afecciones pulmonares en los consultorios del hospital, por lo que es sumamente importante que la población se cuide para evitar el contagio de la enfermedad.

Puntualizó, además, que, según el registro preliminar que maneja el nosocomio, en un lapso de quince días se llegó a atender aproximadamente a unos 900 pacientes con cuadros de la enfermedad, entre niños y personas mayores. Agregó que muchos de ellos tuvieron que ser internados para su recuperación.

No descuidar la higiene

Por otra parte, la Dra. Cabrera insistió a la ciudadanía en no descuidar la higiene, ya sea en el entorno familiar o en el lugar de trabajo, utilizar tapabocas y lavarse las manos frecuentemente, para que, de esa manera, pueda protegerse del contagio.

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Vacunarse contra la influenza

También recordó que el Hospital Distrital de Santaní todavía dispone de suficientes vacunas contra la influenza, donde los usuarios del nosocomio pueden acudir a cualquier hora del día para inmunizarse y no dar tiempo a que empeore la situación.

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Promedio de consultas

Asimismo, se refirió a la cantidad de consultas que se realizan en el local sanitario. El promedio oscila entre cinco mil y seis mil atenciones por consultorio, sin incluir a los pacientes que acuden directamente al área de urgencias, que también son bastantes, subrayó la directora.