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30 de junio de 2026 a la - 12:29

Bomberos especializados siguen esperando decisión del Gobierno para colaborar en Venezuela

Móviles al servicio de la Primera Compañía Bomba de Asunción.
Móviles al servicio de la Primera Compañía Bomba de Asunción.Brian Cáceres

Bomberos especializados en tareas de rescate lamentan la excesiva demora en los trámites estatales para el traslado de 15 de sus mejores hombres a la zona del desastre. Critican que las trabas políticas y burocráticas afecten directamente las probabilidades de salvar vidas bajo los escombros.

Por ABC Color

A casi una semana de los mortales terremotos que azotaron a Venezuela, un contingente de 15 bomberos paraguayos especialistas en rescate urbano sigue en vigilia y con las mochilas listas. A pesar de estar preparados desde el “día cero”, la misión humanitaria se encuentra frenada a la espera de una decisión política y de la gestión de recursos por parte del Gobierno nacional.

En entrevista con ABC, el capitán Jorge Galeano, comandante de la Unidad USAR (Urban Search and Rescue) del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), detalló que el equipo cuenta con todo el inventario y pesaje de carga cerrado desde el pasado jueves por la noche. Sin embargo, el despliegue depende exclusivamente de las directrices del ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y de las gestiones de la Cancillería.

Capitán Jorge Galeano, comandante de la Unidad USAR
Capitán Jorge Galeano, comandante de la Unidad USAR

“Como se trata de un evento internacional, siempre hay una participación de la Cancillería y el Estado es el que tiene que articular los medios y los recursos, principalmente el permiso de acceso allá”, explicó Galeano, quien además reconoció que el contexto de Venezuela es “un caso particular” debido a decisiones políticas del régimen local que también están dificultando el ingreso de rescatistas de otros países.

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“Hay muchas vidas en juego”

El jefe de la Unidad USAR hizo un fuerte llamado de atención sobre el impacto que tiene la burocracia estatal en este tipo de situaciones extremas.

“Ahora mismo, mientras estamos conversando aquí, hay una persona, tal vez, sepultada bajo un edificio ya hace seis días, sin comida, sin agua, con lesiones. Si una bandera, un país, dice públicamente que vamos a presentar ayuda, que se lo tome en serio en realidad y que se respete el tiempo de las personas; hay muchas vidas en juego", fustigó.

Galeano remarcó que los recursos logísticos y humanos disponibles hoy son los mismos que se tenían hace cinco días, pero advirtió que "las probabilidades de salvar una vida hubiesen sido mucho mayores si ya hubiésemos estado en terreno".

Equipamiento de alta complejidad en espera

La delegación paraguaya que prevé viajar está compuesta por un equipo multidisciplinario altamente calificado bajo estándares de INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate), dependiente de la ONU. El cargamento incluye herramientas hidráulicas de última generación para el levantamiento de bloques pesados, corte y rompimiento de estructuras, así como cámaras sondas para la búsqueda técnica electrónica que permiten establecer contacto visual y auditivo con víctimas atrapadas.

Parte del equipamiento que deben portar los rescatistas en caso de desplazarse a Venezuela para las labores tras los terremotos.
Parte del equipamiento que deben portar los rescatistas en caso de desplazarse a Venezuela para las labores de remoción de escombros y recuperación de cuerpos tras los terremotos.

El capitán advirtió además que el escenario en Venezuela cambia minuto a minuto y es altamente peligroso para los rescatistas en el terreno debido a que ya se registraron más de 400 réplicas sísmicas, lo que vuelve urgente el soporte internacional.

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