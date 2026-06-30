Clasificación de la Albirroja: la infaltable cabra encarnacena presente en los festejos en la Costanera

Miles de personas se aglomeraron en la Costanera República del Paraguay de Encarnación para celebrar la clasificación de la Selección Paraguaya de Fútbol a octavos de final de la Copa del Mundo. La viral cabra vestida de albirroja estuvo nuevamente presente, tras el video viral de la celebración luego de la primera victoria ante Turquía.

El jefe de la Comisaría Tercera, comisario Lucilo Arévalos, manifestó que el multitudinario festejo no ocasionó desmanes en la zona del microcentro. No obstante, indicó que las calles quedaron congestionadas por horas.

El operativo de seguridad movilizó a todas las comisarías de Encarnación y a todo el personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Arévalos explicó que la celebración se extendió hasta las 3:00 de la madrugada aproximadamente, principalmente en el sector de la Playa San José de la costanera, a pesar de las bajas temperaturas.

Lea más: Mundial 2026: festejos en Asunción con 60.000 personas y más de 30 demorados

Calles colapsadas

Las principales calles quedaron atascadas con cientos de vehículos que tenían fijado el rumbo a la Costanera de Encarnación, donde se concentró la celebración.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El agónico triunfo entusiasmó a los hinchas, que festejaron con algarabía y mucha efusividad en las calles de la ciudad.

Las principales avenidas quedaron cortadas, principalmente Caballero, Irrazábal y Francia. Además, en la Costanera República del Paraguay hubo una kilométrica fila de rodados que seguían al son de cánticos de la Albirroja.

Principalmente, los jóvenes destacaron la actuación de la selección. La principal preocupación de los aficionados fue la espera por el decreto que dicte feriado por la clasificación.

Los festejos colmataron incluso las rutas PY01 y PY06, por al menos dos kilómetros antes del ingreso a la ciudad.