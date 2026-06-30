Nacionales
30 de junio de 2026 a la - 07:17

Mundial 2026: festejos en Asunción con 60.000 personas y más de 30 demorados

Una multitud festeja la victoria de Paraguay, anoche en el microcentro de Asunción.
Una multitud festeja la victoria de Paraguay, anoche en el microcentro de Asunción.041556+0000 DANIEL DUARTE

La Policía Nacional estima que unas 60.000 personas colmaron anoche el microcentro de Asunción para festejar la histórica victoria de la selección paraguaya de fútbol contra Alemania en el Mundial. Fueron aprehendidas o demoradas más de 30 personas.

Por ABC Color

Decenas de miles de personas salieron a las calles entre anoche y esta madrugada con motivo del triunfo de la selección paraguaya de fútbol contra el seleccionado de Alemania en la primera ronda de eliminación directa del Mundial 2026, en la cual la Albirroja eliminó al combinado europeo tetracampeón del mundo y pasó a octavos de final del torneo.

Según informó este martes la Policía Nacional en un comunicado, se estima que aproximadamente 60.000 personas acudieron ayer al microcentro capitalino, donde fueron instaladas pantallas gigantes para que el público vea el partido.

La Policía estima que alrededor de 60.000 personas colmaron anoche el microcentro de Asunción.
La Policía estima que alrededor de 60.000 personas colmaron anoche el microcentro de Asunción.

Sin embargo, el comisario Germán Chena, jefe de la Comisaría 3ª de Asunción, que cubre el microcentro asunceno, estimó que la concurrencia de público fue de alrededor de 100.000 personas.

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Gran celebración con bandera paraguaya y personas en camisetas nacionales, visiblemente emocionadas en la calle Palma.
Una multitud anoche sobre la calle Palma, frente al Panteón de los Héroes.

El comisario Chena comentó que los festejos se extendieron hasta poco antes de las 5:00 de hoy, cuando los últimos hinchas se retiraron del microcentro.

Detenidos y demorados

Según el informe de la Policía, durante el operativo de cobertura de los festejos fue detenida “en flagrante comisión de robo” una persona que tenía una orden de captura por un hecho de supuesta tentativa de robo agravado. Otra persona fue detenida por tentativa de hurto de una motocicleta.

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Menores de edad sin acompañamiento de adultos fueron trasladados a la Comisaría 3.

En paralelo, 34 personas identificadas como ‘cuidacoches’ fueron demoradas y 34 menores de edad que estaban sin acompañamiento de padres o tutores fueron trasladados a la Comisaría Tercera bajo supervisión del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, dijo el comisario Chena.

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