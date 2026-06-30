Crisis política en Zanja Pytã: abren juicio y dan participación a Fiscalía Electoral

El insólito escenario político en la ciudad de Zanja Pytã se da tras la renuncia de Pablino Arévalos (ANR) para buscar el rekutu. Dos concejales se presentan como intendentes interinos para completar el mandato iniciado por Arévalos.

La historia tiene como protagonistas a los concejales Antero Ruiz (PLRA), designado intendente interino por sus pares durante una sesión extraordinaria de la Junta Municipal, y Perla Franco (ANR), quien también asegura que fue nombrada por los ediles para encargarse de la Intendencia.

La jueza Roselí Echeguren, presidenta del Tribunal Electoral de Amambay, integrado además por Daisy Paredes y Víctor Martínez, explicó que el colegiado recibió notas de los dos concejales.

En ese sentido, indicó que Antero Ruiz (PLRA) se limitó a comunicar su designación como intendente interino de Zanja Pytã, resolución mediante. Por su parte, Perla Franco (ANR) planteó al mismo tribunal la nulidad de dicha resolución.

¿Cuáles son los próximos pasos?

La jueza Roselí Echeguren expresó que “es un juicio abierto, se le corrió traslado a la otra parte (Antero Ruiz), acerca de la demanda iniciada (por Perla Franco). Ahora el edil tiene tres días para contestar la acción”.

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Agregó que se le dio intervención a la Fiscalía Electoral de Amambay. “Desde ahora se producirán las pruebas que ofrezcan las partes y posteriormente el Ministerio Público sacará un dictamen”, señaló Echeguren.

La misma no refirió un tiempo estimativo para una decisión definitiva que ponga punto final al conflicto en la ciudad de Zanja Pytã. No obstante, se estima que la resolución definitiva del tribunal podría darse en la primera quincena de julio.

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Mientras tanto, la Policía Nacional continúa realizando cobertura permanente del edificio comunal; medida que durará hasta que finalice el conflicto político, según informó el comisario Rolando Núñez, jefe de la comisaría.