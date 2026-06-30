Hospital Ingavi reafirma su atención los 365 días del año tras jornada de alta demanda en feriado

En el marco del ambiente festivo que vivió Paraguay tras la histórica clasificación de la Selección Nacional a los octavos de final del Mundial 2026, el Hospital Ingavi del IPS demostró su capacidad operativa al mantener sus servicios activos sin interrupciones.

A pesar del decreto de feriado extraordinario, la institución aseguró que la asistencia a los asegurados no se viera afectada.

El compromiso del personal de blanco permitió una respuesta eficiente ante la demanda de los pacientes. Entre las 06:00 y las 18:00 horas, el servicio de Urgencias registró un total de 441 atenciones, cubriendo tanto el área polivalente como la quirúrgica, garantizando asistencia inmediata a quienes la requerían.

Uno de los pilares del operativo fue el área quirúrgica, donde el cronograma de intervenciones no se detuvo. Un total de 60 cirugías se llevaron a cabo con éxito en diversas especialidades, entre las que se destacaron:

Urología y Cirugía General.

Traumatología y Neurocirugía.

Mastología: Con la realización destacada de una cirugía oncológica, fruto del trabajo coordinado entre Anestesia, Anatomía Patológica y Quirófano.

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Desde la dirección del hospital resaltaron que todos los equipos quirúrgicos estuvieron completos y operativos, cumpliendo con la agenda prevista incluso durante el turno tarde.

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Funcionamiento pleno de servicios de apoyo

La operatividad del hospital se extendió a las áreas de soporte, fundamentales para la calidad asistencial:

Laboratorio: Operó con su plantel completo.

Farmacias: Funcionaron sin contratiempos.

Banco de Sangre: Continuó con su jornada de colecta, recibiendo a donantes voluntarios que se acercaron al centro asistencial.

En cuanto a los consultorios ambulatorios, ante la menor afluencia de pacientes propia de un día feriado, la institución procedió a reagendar los turnos para asegurar la continuidad de los tratamientos.

Asimismo, el centro hospitalario reafirmó su rol estratégico al recibir y asistir a pacientes provenientes de diversos puntos del interior del país, quienes contaron con la cobertura necesaria para sus procedimientos especializados.

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Con esta jornada, el Hospital Ingavi reafirma su política de atención de puertas abiertas los 365 días del año, garantizando que ni siquiera las celebraciones nacionales interrumpan el acceso a la salud y el bienestar de los asegurados del Instituto de Previsión Social.