Enfermería de IPS Ingavi en conflicto por eliminación de pausa laboral

El Departamento de Enfermería del Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi, del Instituto de Previsión Social (IPS), se encuentra en el centro de un conflicto laboral tras la reciente decisión de las autoridades de eliminar la pausa laboral para el personal del turno noche.

La medida ha generado un fuerte rechazo por parte del gremio de enfermería, que califica la determinación como un acto de “discriminación y persecución laboral”, advirtiendo que esta acción agrava un escenario de trabajo ya marcado por la precariedad.

Pausa laboral: derecho histórico bajo cuestionamiento

Según los afectados, la pausa laboral ha sido una práctica sostenida durante décadas, consolidándose como un derecho adquirido respaldado tanto por la legislación laboral vigente como por la Constitución Nacional. Argumentan que este beneficio, es fundamental para el desempeño de sus funciones.

Los profesionales enfatizan que esta pausa no afecta la calidad ni la continuidad del servicio brindado a los asegurados. “La organización se realiza entre los referentes de turno y el personal de enfermería, garantizando en todo momento la cobertura y atención a los pacientes”, manifestaron.

Enfermería en IPS: un sistema al límite

La supresión de este descanso se suma a una lista de denuncias que el personal de enfermería viene elevando ante las autoridades. El sector reporta un estado de crisis permanente caracterizado por:

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Desbordamiento de servicios : La falta crítica de personal frente a la alta demanda asistencial.

Brecha salarial : Gran parte del plantel percibe remuneraciones por debajo del salario mínimo legal.

Déficit de insumos : Escasez constante de medicamentos básicos y materiales esenciales para el trabajo diario.

Desgaste profesional: Sobrecarga laboral física y mental que impacta directamente en quienes sostienen la atención en primera línea.

Enfermería exige restitución de paula laboral nocturna

Ante la situación, el gremio ha formalizado la exigencia de la restitución inmediata e íntegra de la pausa laboral. Los denunciantes sostienen que la medida no solo afecta sus derechos laborales, sino que pone en riesgo la seguridad y calidad de la atención sanitaria.

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“Defender este derecho también es defender una atención segura y de calidad para los asegurados”, aseguran los afectados en un comunicado, esperando una pronta respuesta del IPS ante una crisis que, lejos de resolverse, escala en tensiones entre la institución y sus trabajadores.

La pausa laboral se define como un breve periodo de tiempo en la jornada laboral, en la cual se interrumpe la actividad para permitir descanso físico o mental; por ejemplo, el tiempo para tomar un café, o almorzar o cubrir necesidades fisiológicas.