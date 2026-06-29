IPS a fondo: la millonaria obra de quirófanos frenada por grave improvisación

La gestión de los recursos en el Instituto de Previsión Social (IPS) vuelve a estar bajo la lupa. A casi tres años de la recepción de millonarios equipos destinados a los quirófanos modulares y planta de oxígeno del Hospital Central, los mismos continúan sin ser instalados, permaneciendo parte de ellos en condiciones cuestionables de resguardo y otros, inmersos en una red de improvisación técnica que ha paralizado una obra vital para la salud de miles de asegurados.

La situación actual revela una cadena de negligencias administrativas que atraviesa varias gestiones. Los equipos en cuestión fueron adjudicados durante el mandato de Andrés Gubetich, financiados y pagados en gran medida bajo la administración de Vicente Bataglia, y finalmente recibidos en el mes de agosto de 2023, durante la gestión de Jorge Brítez, quien renunció al cargo el pasado 22 de abril, fecha en que asumió Isaías Fretes como presidente del IPS.

Un depósito de dudas y llena de deterioro

Juan José Sánchez, responsable de la Dirección de Mantenimiento del IPS, intentó aclarar esta mañana el estado de los componentes bajo su custodia en el depósito del Departamento de Administración de Materiales, asegurando que se encuentran “bajo resguardo”.

“Lo que tenemos acá bajo resguardo es todo el sistema de climatización: condensadores, evaporadores, filtros y lubricantes. Todo el sistema interno y externo. Esto no puede estar a la intemperie, por eso está en cajas de madera bajo resguardo en este tinglado”, aseguró el funcionario, subrayando la seguridad del sector.

Sin embargo, la realidad contradice parcialmente sus declaraciones. En el depósito se observan cajas con evidentes signos de deterioro, resultado de haber permanecido largo tiempo expuestas a las inclemencias del tiempo, sol y lluvia, antes de ser trasladadas al tinglado actual.

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Las autoridades del IPS no pudieron precisar cuánto tiempo estuvieron estos equipos “abandonados” a cielo abierto, ni la fecha exacta en la que fueron movidos al depósito, un traslado que solo se habría acelerado tras las constantes denuncias periodísticas que se vienen realizando desde hace años.

El director también dijo que existen contenedores en el complejo Santo Domingo que resguardan módulos de paneles para los quirófanos. Sobre los elementos en el patio del Hospital Central, que llegaron al IPS en la misma fecha como parte del lote (agosto del 2023), Sánchez aseveró que corresponden a una planta de oxígeno cuya construcción está proyectada, defendiendo que dichos equipos sí cuentan con la protección necesaria para estar a la intemperie.

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Documentación que se compartió con ABC, en que se desglosa la lista de equipos médicos que están bajo resguardo en el Departamento de Administración de Materiales del IPS, indica que estos recién quedaron bajo techo en febrero del 2025, es decir, que permanecieron expuestos a las inclemencias del tiempo por 18 meses.

La paralización de obras en el Hospital Central

Los equipos médicos que debieron ser instalados hace casi tres años, permanecen a la espera debido a que el séptimo piso del Hospital Central, previsto inicialmente para el bloque quirúrgico modular, fue calificado como inviable por no contar con la capacidad estructural para soportar el peso de la tecnología.

Mientras los equipos esperan, la obra civil que posteriormente comenzó a construirse en el predio del Hospital Central y anunciada como la solución, presenta un escenario crítico. Luján Vittale, directora de Recursos Tecnológicos del IPS, expuso hoy un inconveniente técnico: la interferencia electromagnética. De haberse realizado una planificación seria, este problema debió detectarse antes de que iniciara el proyecto.

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“La obra de los quirófanos modulares podría afectar el campo magnético de los dos resonadores magnéticos existentes —uno propio del IPS y otro tercerizado por la empresa Medipro—, o viceversa”, explicó Vittale a ABC TV.

La funcionaria admitió no saber por qué no se consideraron estos factores al proyectar el nuevo bloque. “Sería imprudente responder; no estuve en ese momento”, se excusó. Según indicó, este “hallazgo” se produjo bajo la administración de Isaías Fretes, tras consultar a la empresa Elizeche SAC, encargada del mantenimiento de los resonadores.

La defensa del IPS

En la sesión del jueves último, el presidente del Consejo de Administración, Isaías Fretes, realizó fuertes cuestionamientos criticando la improvisación en la adquisición de equipos médicos que costaron al IPS unos US$ 20 millones y, como él mismo destacó, “no están donde deberían de estar”.

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Esta mañana, Fretes afirmó a ABC Cardinal que se auditará urgentemente en qué estado están los dispositivos y se analizará denunciar la situación ante el Ministerio Público. Reafirmó que esta semana realizarán una verificación ‘in situ’ de los equipos para determinar el estado en que se encuentran y si se les puede encontrar “mejor destino”.

“Si están en condiciones van a ser utilizados, les vamos a dar un mejor destino. Pero si pasó algo, vamos a lamentar enormemente y la cosa va a ser más grave todavía”, declaró, enfatizando que hay que tomar “medidas ejemplares” para que problemas como este no vuelvan a ocurrir.

Sobre cómo se llegó a esta instancia de mala planificación, Juan José Sánchez, jefe de mantenimiento del IPS, se limitó a señalar esta mañana, que asumió su cargo en marzo pasado y que su equipo está buscando la “manera más rápida de solucionar” el conflicto.

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“Tenemos dos situaciones que afecta al avance de la obra: la caseta de transformadores y generadores y el lugar donde están los resonadores. Estamos buscando soluciones urgentes debido al contrato vigente al que tenemos que dar cumplimiento”, sostuvo.

Sobre la garantía de los equipos médicos que están a la espera de instalación, Sánchez aseguró que una vez instalados, se realizarán las pruebas de funcionamiento y, en caso de fallas, la empresa proveedora deberá hacerse responsable, dado que el contrato aún está vigente.

“Tenemos la plena garantía de que una vez instalados podemos hacer cualquier reclamo”, aseguró Sánchez, sin tomar en cuenta que los equipos aparentemente permanecerán sin uso todavía por un largo tiempo debido a la mala planificación del seguro social.

Un costo millonario para el asegurado

Los datos en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas muestran que la LPN con ID 373013, “Reacondicionamiento con suministro e instalación de quirófanos modulares para el Bloque Quirúrgico Central del Hospital Central del IPS”, fue convocada en noviembre del 2019 y adjudicada en febrero del 2020. El contrato, por G. 53 mil millones, registra una adenda de G. 8.186.400.000. En total, el IPS pagó G. 46.310 millones a la súper proveedora del Estado, Neighpart S.A, representada por Claudio Escobar Brizuela.

A pesar de que el IPS informó recientemente (22 de febrero) que las obras se encuentran en “plena etapa estructural” con una inversión de G. 53.000 millones -que supuestamente ya están incluidos en el contrato inicial-, la realidad es que los trabajos pararon un mes después. El entonces jefe de Mantenimiento del Hospital Central, Juan Penayo, había reportado avances parciales del nuevo bloque modular en una superficie de 3.636 m2.

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Actualmente, el Hospital Central mantiene operativos 18 quirófanos en diversos servicios y la habilitación del nuevo bloque quirúrgico que no encuentra lugar, elevaría el total a 29 salas de cirugía. La improvisación que el IPS comete una y otra vez, tiene un costo directo y elevado, que no solo tiene que ver con el conflicto de proximidad con los resonadores.

Para intentar solucionar el estancamiento de la obra, el IPS convocó en septiembre de 2025 a la Licitación Pública Nacional (LPN) 103-25, para la “Readecuación de las instalaciones eléctricas y traslado de equipos electromecánicos del puesto de distribución del bloque 6 de la Unidad de Terapia Intensiva”. Este llamado, con un costo estimado de G. 1.435.797.659, se encuentra actualmente suspendido.

Este gasto adicional es una consecuencia directa de la falta de un plan. Ninguna readecuación hubiera sido necesaria si el proyecto del bloque quirúrgico se hubiera planteado correctamente desde su inicio.

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La promesa de elevar el total de salas de cirugía del Hospital Central con la incorporación de módulos de vanguardia, parece una meta lejana. Mientras, el asegurado continúa siendo el gran perjudicado, viendo cómo sus aportes se deterioran literalmente a la intemperie, en depósitos y contenedores, víctima de una gestión pública donde la planificación es la gran ausente.