Quejas de asegurados del IPS por el reagendamiento de consultas a raíz del feriado

Tras la histórica victoria de la Selección Paraguaya de Fútbol contra la de Alemania en penales por el Mundial de Fútbol FIFA 2026, el presidente de la República, Santiago Peña, decretó feriado para el día de hoy.

El feriado se declaró mediante la ley 7544/2025, que establece la potestad de declarar hasta tres feriados adicionales por año. En el decreto presidencial además aclara que las consultas agenciadas y cirugías programadas serán marcadas en un plazo no mayor a siete días.

Muchos asegurados de IPS acudieron a los consultorios hoy para el reagendamiento y se quejaron por el mismo, ya que aseguran que les cuesta conseguir turnos.

“Cerradísimo el IPS, mil años esperamos para ser atendidos y acá estamos entre pacientes y médicos, sin saber que madrugamos al pedo”, señaló uno de los asegurados a nuestro medio.

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Reagendamiento de consultas poor feriado en IPS

El decreto establece la excepción por considerarse de carácter público imprescindibles, a los servicios médicos de urgencia y los servicios de diálisis, no así para las consultas, por lo que los consultorios se veían hoy totalmente vacíos.

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“El reagendamiento de manera presencial, estamos formando filas para esto, no nos confirman la fecha, solo nos anotan y ya”, concluyó el asegurado.