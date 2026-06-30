¿Sos de Lambaré? Todavía tenés tiempo de acercarte y ponerte al día con la habilitación

Este martes 30 de junio vence el plazo para la renovación de las habilitaciones vehiculares en todo el país. Pese al feriado decretado por el Poder Ejecutivo tras la victoria de la selección paraguaya, la Municipalidad de Lambaré decidió mantener abiertas sus cajas de 08:00 a 13:00 horas para permitir que los contribuyentes se pongan al día.

Carlos Cáceres, director de Tránsito de la comuna lambareña, explicó que la intendenta Magalí Franco creyó conveniente habilitar la atención, tanto en cajas internas como en la modalidad de autopago, para facilitar el trámite a aquellas personas que habitualmente tienen dificultades por sus horarios laborales.

A diferencia de otros años, la afluencia de contribuyentes durante las primeras horas de la mañana fue inusualmente baja debido al feriado. “Al principio tuvimos unas 30 o 40 personas en fila, pero rápidamente fueron atendidas. El sistema de autopago funciona de manera permanente y fluida”, señaló Cáceres.

Mañana habrá tolerancia, pero los controles rigurosos arrancan el jueves

El director de Tránsito anunció que, previendo que muchos ciudadanos desconocen que la municipalidad atiende hoy, este miércoles habrá una jornada de tolerancia y se suspenderán los controles en las calles para otorgar una última oportunidad de regularización.

Sin embargo, la tregua será corta. “Estamos previendo para este jueves, viernes y sábado un operativo conjunto con la Policía Nacional para verificar que la gente esté en regla", advirtió Cáceres. Hace 15 días la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ya viene realizando fiscalizaciones, detectando una importante cantidad de infractores en la vía pública.

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De un parque automotor de aproximadamente 74.000 vehículos registrados en Lambaré, las autoridades informaron que hasta hace un mes cerca de 20.000 contribuyentes aún tenían pendiente el pago de sus tasas.

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Las multas serán más caras desde mañana por suba del salario mínimo

Un dato importante para los conductores es que quienes no paguen su habilitación hoy, a partir de mañana miércoles deberán enfrentar multas más costosas. Esto se debe al reajuste automático del salario mínimo y, por ende, del jornal diario legal.

“Hasta hoy el jornal mínimo es de G. 111.502. A partir de mañana, el jornal ya empieza con G. 117.000 y algo. Hay que tener en cuenta esa situación”, recordó el director.

En Lambaré, la ordenanza municipal estipula una multa de 10 jornales por circular con la habilitación vencida, lo que representará un monto aproximado de G. 1.200.000. A nivel interno, el sistema municipal genera un recargo por mora muy bajo (0,4% mensual), pero el verdadero golpe al bolsillo ocurre al caer en las fiscalizaciones callejeras.

Retención de vehículos: ¿qué dice la ley?

Cáceres recordó los alcances de la Ley Nº 5016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. La normativa faculta tanto a la Patrulla Caminera como a los inspectores municipales a retener el vehículo si el conductor circula con la licencia o la habilitación vencidas.

“La potestad es retener el vehículo hasta tanto el propietario subsane el inconveniente”, aclaró. Esto significa que el infractor no solo debe pagar la multa (que en el caso de licencias vencidas puede llegar hasta los 20 jornales), sino que además el vehículo no podrá moverse del sitio a menos que sea retirado por un conductor con los documentos en regla o se regularice la situación impositiva del rodado.

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