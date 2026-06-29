Masiva concurrencia de contribuyentes para renovación de habilitación vehicular

Como suele ocurrir cada año, numerosos propietarios de vehículos dejaron la gestión para los últimos días, lo que provoca largas filas que se extienden hasta la calle.

El director de Tránsito de la comuna, Samuel Ortiz, explicó que, en condiciones normales, el procedimiento demora unos 10 minutos. Sin embargo, debido a la gran cantidad de contribuyentes, el tiempo de espera se extiende hasta aproximadamente 30 minutos.

El funcionario municipal explicó que están atendiendo de 07:00 a 16:30 de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a 13:00, con el objetivo de atender a la mayor cantidad de contribuyentes posible.

Ortiz recordó además que los costos están unificados en todo el país, conforme a las disposiciones de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, por lo que ya no existen diferencias entre municipios. Los montos oscilan entre G. 126.000 y G. 600.000, de acuerdo con las características de cada vehículo.

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Respecto al procedimiento, señaló que el trámite es sencillo: el contribuyente presenta la habilitación vencida, se realiza la liquidación correspondiente y, una vez efectuado el pago en caja, recibe inmediatamente el nuevo documento.

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Multas desde el 1 de julio

El director advirtió que, desde el 1 de julio, circular con la habilitación vencida constituirá una infracción, exponiendo a los conductores a multas e incluso a la retención del vehículo durante los controles ruteros.

La sanción equivale a cinco jornales mínimos diarios. Con la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo establecida por el Decreto N.º 6225/26, la multa ascenderá a G. 585.000.

Si bien la Municipalidad de Presidente Franco otorgará un plazo de gracia de 15 días antes de intensificar los controles dentro del distrito, Ortiz aclaró que quienes circulen fuera del municipio podrán ser sancionados desde el primer día de julio por las autoridades competentes si no cuentan con la habilitación al día.