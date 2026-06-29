Alerta a conductores de Asunción: Caos para renovar habilitación vehicular en los últimos días

En la mañana de este lunes, un día antes del vencimiento de las habilitaciones vehiculares de Asunción, y pese a ser día laboral, una importante cantidad de contribuyentes volvió a agolparse en el predio de Ivesur. Este es uno de los dos talleres habilitados para realizar la Inspección Técnica Vehicular, requisito indispensable para evitar multas. Alrededor de las 9 de la mañana, la fila se extendía hasta el exterior del predio del taller, y el avance de los rodados era lento por la saturación.

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Los contribuyentes manifestaron que para el pago de la ITV en Asunción, el primer paso de todo el trámite, se demoraban alrededor de 15 a 20 minutos en la ventanilla. Tras ese primer requisito, el paso por las líneas de inspección demoraba otros 20 a 30 minutos debido a la gran cantidad de vehículos aguardando. ABC constató que al menos cuatro líneas de atención estaban funcionando cerca de las 9:30 de la mañana. En total, todo el trámite demora como mínimo una hora.

Los usuarios cuestionaron la larga espera que deben tener en la fila desde la llegada al taller. Los ciudadanos perciben además el costo de la patente de rodados de Asunción como excesivo, calificándolo de “un poco salado” en comparación con otros municipios. Un contribuyente mencionó haber pagado G. 650.000 el año pasado por un modelo 2020. La mayoría de los consultados señalaron que acuden presionados por el inminente vencimiento para no circular en infracción.

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Por otro lado, propietarios de vehículos usados importados “vía Chile” lamentaron dificultades adicionales para pasar la inspección debido a fallas recurrentes en algunos componentes de los vehículos. Señalaron que esto los obliga a realizar reparaciones mecánicas previas y volver para una reinspección, aunque este segundo intento no requiere abonar de vuelta el canon.

Demoras en Ivesur y desorganización en Coarco marcan la víspera

Pese al colapso actual, desde la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción su director, Vicente Cappello, confirmó que hasta el sábado se realizaron unas 13.000 expediciones. Según el promedio anual que maneja la comuna, la estimación total para este año es de más de 20.000 habilitaciones impresas. Esto significa que ya cumplió más del 65% de los contribuyentes esperados, registrando un alto acatamiento previo al último día del plazo legal.

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Como antecedente directo, el fin de semana la proximidad de la fecha límite desató un caótico movimiento de rodados en los talleres autorizados de Ivesur y Coarco. El tiempo de espera osciló entre una y dos horas, anticipando el colapso administrativo que se registra en las cajas municipales hoy lunes. En el taller de Ivesur, las extensas filas rodearon por completo el predio, forzando la apertura de carriles adicionales.

El escenario en Coarco ofreció un panorama con menor cantidad de vehículos en espera pero con una fuerte insatisfacción. El trámite completo llegó a durar una hora, cuando habitualmente el proceso fluido de revisión mecánica no debería superar los 20 minutos de duración. La principal dificultad en este puesto de verificación radicó en una absoluta desorganización y la total ausencia de indicaciones claras.

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Los usuarios reportaron fallas en la secuencia administrativa, llegando a recibir su habilitación física impresa antes de pasar por la facturación y la caja de cobro. Esta alteración del orden lógico provocó confusión en las ventanillas y demoras innecesarias para los contribuyentes que buscaban ponerse al día.

Guía de talleres, costos actualizados y multas vigentes desde julio

Para cumplir con la normativa antes del límite de tiempo, la Municipalidad recuerda que se encuentran habilitadas tres bocas principales de gestión administrativa en la capital. Tanto Ivesur como Coarco integran la verificación técnica con el cobro de la patente, atendiendo de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 y sábados de 07:30 a 12:00. Por su parte, el Palacete Municipal atiende en el Bloque C exclusivamente a los conductores exonerados de la inspección mecánica.

El conductor debe presentarse con la cédula verde del vehículo y la habilitación anterior en buen estado para agilizar la carga de datos del rodado. Es indispensable que el automóvil esté en óptimas condiciones mecánicas, controlando el sistema de frenos, la alineación de las luces y el desgaste de cubiertas. Los automóviles particulares con menos de tres años de fabricación entran en el grupo de modelos exentos de ITV.

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De esta forma, los propietarios de vehículos de los años 2024, 2025 y 2026 abonarán el arancel correspondiente de forma directa en las cajas municipales. El cobro final se calcula según el valor fiscal del rodado fijado por la Agencia Nacional de Tránsito para cada tipo de categoría. Según la Ley 7459, la tasa imponible corresponde al 0,3% del valor del automóvil.

El director de Tránsito, Cappello, confirmó que “desde el 1 de julio se aplicará la multa y la demora a los vehículos con habilitación vencida”. La sanción asciende a cuatro jornales mínimos en la ciudad de Asunción. Debido al reajuste del salario mínimo, el monto de la penalización capitalina trepará de los G. 446.008 anteriores a un total de G. 468.308 en julio. En rutas nacionales, la Patrulla Caminera aplicará cinco jornales mínimos, superando los G. 585.000, con la demora inmediata del vehículo al corralón.