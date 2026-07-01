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01 de julio de 2026 a la - 11:37

Desde hoy rigen nuevos aranceles para trámites migratorios

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Las nuevas tarifas para trámites migratorios se aplican desde hoy.Dirección Nacional de Migraciones

Tras la entrada en vigor del nuevo salario mínimo legal en Paraguay, la Dirección de Migraciones ajusta también hoy los costos de los trámites migratorios.

Por ABC Color

La Dirección Nacional de Migraciones informó que, a partir de hoy, miércoles, están vigentes nuevos aranceles para trámites migratorios y multas aplicadas a ciudadanos extranjeros en Paraguay.

Los cambios a los aranceles migratorios se producen luego del ajuste del 5 por ciento al salario mínimo legal en Paraguay que fue promulgado la semana pasada por el Poder Ejecutivo y que también entra en vigor hoy.

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El ajuste anunciado por Migraciones abarca “la totalidad de los trámites y servicios brindados por la institución, tanto en modalidad presencial como digital, incluyendo solicitudes de residencia, renovación y reposición de carnés, emisión de certificados y aplicación de multas por infracciones migratorias”, indica la institución.

¿Cuánto cuestan los trámites migratorios desde hoy?

Desde hoy, las tarifas para trámites migratorios son las siguientes: