Desde hoy rigen nuevos aranceles para trámites migratorios

La Dirección Nacional de Migraciones informó que, a partir de hoy, miércoles, están vigentes nuevos aranceles para trámites migratorios y multas aplicadas a ciudadanos extranjeros en Paraguay.

Los cambios a los aranceles migratorios se producen luego del ajuste del 5 por ciento al salario mínimo legal en Paraguay que fue promulgado la semana pasada por el Poder Ejecutivo y que también entra en vigor hoy.

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El ajuste anunciado por Migraciones abarca “la totalidad de los trámites y servicios brindados por la institución, tanto en modalidad presencial como digital, incluyendo solicitudes de residencia, renovación y reposición de carnés, emisión de certificados y aplicación de multas por infracciones migratorias”, indica la institución.

¿Cuánto cuestan los trámites migratorios desde hoy?

Desde hoy, las tarifas para trámites migratorios son las siguientes: