Detienen a ciudadano afgano que intentó ingresar con identidad canadiense a Paraguay

Salahudin Salo, de nacionalidad afgana y 37 años de edad, fue detenido ayer en el Puente Internacional de la Amistad cuando intentó ingresar a territorio paraguayo con un pasaporte canadiense.

Los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones fueron quienes, al verificar el pasaporte utilizado por Salo, se percataron de que era auténtico pero pertenecía a otra persona.

Ante las inconsistencias detectadas durante el control migratorio, se activaron los mecanismos de verificación secundaria a través del Departamento de Análisis de Datos y Enlaces Interinstitucionales (DADEI) – Punto Atenas Paraguay, que -en coordinación con su homólogo de Brasil y otros organismos integrantes de la Red Atenas- confirmó que el documento presentado era auténtico, pero utilizado por una persona distinta a su legítimo titular.

Con apoyo de agentes policiales del Comando Tripartito y mediante verificaciones complementarias se logró establecer la verdadera identidad del ciudadano como Salahudin Salo (37), de nacionalidad afgana, quien además es residente en la República Federativa del Brasil.

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Detienen a ciudadano afgano con pasaporte de otra persona

En atención a la presunta comisión de hechos punibles vinculados a la suplantación de identidad y al uso irregular de documentación de viaje, el ciudadano fue entregado en custodia al Comando Tripartito para su aprehensión y puesto a disposición del Ministerio Público.