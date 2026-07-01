Gestionan envío de ayuda humanitaria a Venezuela

El pasado 25 de junio, la Asociación Renacer formalizó un pedido de apoyo institucional dirigido al presidente de la República, Santiago Peña, y al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

El objetivo principal es concretar el envío de 30.000 kilos de insumos humanitarios destinados a Venezuela, un proyecto que busca aliviar la compleja situación que atraviesan miles de ciudadanos.

Carolina Zurita, presidenta de la Asociación Renacer y líder de la campaña solidaria “Todos por Venezuela”, explicó que el proceso ha sido riguroso.

Inicialmente, la organización intentó realizar el traslado mediante transporte privado; sin embargo, debido a las restricciones de ingreso vigentes en territorio venezolano para este tipo de logística, recurrieron a la intermediación estatal.

Lea más: Ayuda a Venezuela desde Paraguay: habilitan centros de acopio y así podés colaborar

“El Gobierno paraguayo ha estado abierto siempre para conversar sobre esta campaña y la ha apoyado. No es un proceso fácil, requiere cumplir con una serie de requisitos técnicos, pero estamos siendo acompañados en todo momento”, destacó Zurita, quien agradeció el respaldo constante de las autoridades nacionales en iniciativas anteriores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La carta enviada a las autoridades fue el paso necesario para consolidar un enlace oficial que ya arroja resultados positivos. Según informó la representante de la asociación, el corredor humanitario ya está garantizado tanto con el Gobierno paraguayo como con el argentino, permitiendo así que la ayuda pueda transitar hacia su destino.

En cuanto al estado actual de la carga, Zurita se mostró optimista: “El primer envío ya está listo para salir. Solo estamos esperando que se retire para concretar la operación”.

Finalmente, expresó su profundo agradecimiento al pueblo paraguayo, destacando la empatía de la ciudadanía ante la crisis que afecta a los venezolanos: “El paraguayo ha entendido esta situación de angustia y desespero que vivimos. La solidaridad que hemos recibido ha sido fundamental para que este proyecto sea posible”.