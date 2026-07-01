Junta Municipal declara Hijo Dilecto de San Lorenzo al arquero Orlando Gill

El arquero de la Selección Paraguaya, Orlando Daniel Gill Noldin, fue declarado hijo dilecto de San Lorenzo por la Junta Municipal de esta ciudad. La distinción fue aprobada por unanimidad por los concejales ante su destacada actuación como guardameta de la Albirroja y por constituirse en un referente para la comunidad sanlorenzana.

La decisión del cuerpo legislativo fue adoptada a partir de una propuesta presentada por la concejal Miriam Fernández (ANR), quien impulsó una minuta en la que argumentó el pedido de declaración de hijo dilecto. En el documento resaltó la sobresaliente participación del deportista en la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final de la Copa Mundial 2026, así como el orgullo que representa para los habitantes de San Lorenzo.

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La resolución destaca que Gill, nacido en San Lorenzo, fue una de las figuras de la Selección Paraguaya y sobresalió como uno de los mejores arqueros de la fase de grupos, según el ranking oficial de la FIFA. Asimismo, resalta que su trayectoria refleja valores como la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo y la superación.

“El origen social no determina el destino, pero sí la disciplina, la perseverancia, y la fe en los propios sueños. Este joven sufrió mucho, incluso cuando se enfermó su hijo, vendió todo lo que tenía. Realmente sería un orgullo que todos nuestros hijos sean así, y que todos los jóvenes piensen de esta manera, que sí se puede, que no importa de dónde vengas, y que si perseguís tus sueños, podes llegar a obtener grandes logros”, resaltó la concejal Fernández, durante su alocución.

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Los concejales señalaron que el reconocimiento busca distinguir no solo los logros deportivos del guardameta, sino también el ejemplo que representa para niños y jóvenes. La minuta también expresa el reconocimiento institucional de la Junta Municipal por su aporte al fútbol paraguayo e insta a las instituciones públicas y privadas a seguir fortaleciendo los espacios de formación deportiva para las nuevas generaciones.

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La biografía de Orlando Gill

Orlando Daniel Gill Noldín nació el 11 de junio de 2000 en la ciudad de San Lorenzo. Es hijo de Orlando Gill Miers y Delcy Carolina Noldin, es hermano de Eduardo Gill Noldin, y Yanina Magalí Gill Noldin. Actualmente está casado con Melissa Ávalos, con quien tuvo a su hijo Lautaro Daniel Gill Ávalos.

Se inició en una escuela, en la escuela de fútbol Tayuasapé. Luego pasó a formar parte del Club 13 de junio de Reducto entre 2012 y 2013, donde fue mediocampista.

Luego formó parte del Club Sportivo San Lorenzo, más conocido como el Rayadito. Es en este tiempo cuando su hijo Lautaro nació, y atravesó por un problema de salud, lo que lo llevó a vender parte de su indumentaria deportiva profesional para solventar los gastos médicos de su hijo.

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Desde el 2024 está fichado en el club argentino San Lorenzo de Almagro, donde se afianzó como pieza inamovible, registrando cifras históricas como 28 vallas invictas en apenas 53 partidos.

Actualmente, es el arquero titular en la Albirroja bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro.

Orlando Gill fue pieza fundamental en la última disputa contra Alemania en la Copa del Mundo 2026, donde su estatura imponente de 1,98, y su determinación lo llevaron a atajar los ataques del conjunto europeo.

En los penales contra Alemania, se hizo sentir como el verdadero León Guaraní, lo que permitió que Paraguay clasificara a octavos de final, y para que continúe la ilusión de todo el pueblo paraguayo de traer la Copa del Mundo al país.