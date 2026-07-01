Pago de impuestos: Municipalidad de Asunción extiende el “Descuento Mundial” hasta el 11 de julio

La Municipalidad de Asunción confirmó la extensión de la promoción “Descuento Mundial” hasta el próximo sábado 11 de julio.

Esta medida busca brindar una nueva oportunidad a los contribuyentes para regularizar sus obligaciones tributarias, aprovechando el contexto festivo por la participación de la Selección Nacional en el Mundial de Fútbol 2026.

La extensión de la campaña permite que los ciudadanos continúen accediendo a importantes facilidades de pago:

Pago al contado (ejercicio 2026): 10% de descuento en el pago de impuestos y tasas especiales del presente año fiscal.

Tributos atrasados: 100% de exoneración en multas, intereses y recargos moratorios por pago al contado.

Planes de pago: 100% de exoneración de recargos para planes financiados (entrega inicial del 20% y saldo hasta en seis cuotas sin intereses).

Multas contravencionales: 100% de exoneración por presentación tardía de balances o permisos de espectáculos públicos.

Cementerios: Levantamiento provisorio del bloqueo de pago para deudores de cánones de usufructo y tasas de limpieza.

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Para mayor comodidad, la Municipalidad ha dispuesto diversos puntos de atención en toda la capital:

<b>Palacete Municipal:</b>

Dirección de Recaudaciones (Subsuelo, Bloque A).

Dirección de Tránsito (Planta Baja, Bloque C).

Horarios: Lunes a viernes, de 07:00 a 16:00, y sábados, de 07:30 a 11:30.

Además de los Centros Municipales N° 2, 3, 4 (Autocaja EBA), 5 y 7, los contribuyentes pueden acudir a bocas de cobranza en:

Supermercados: Superseis (Sajonia) y Stock (Barrio Obrero).

Centros culturales y otros: Centro Paraguayo Japonés (CPJ), Centro de Información Turística Costanera, Ivesur y Coarco.

Para realizar consultas específicas, la Dirección de Recaudaciones ha habilitado su Call Center a través de los números 627-3010, (0994) 151-172 y (0983) 894-572.