Villa Florida: la crecida del río Tebicuary deja sus primeros afectados

Las últimas lluvias registradas en los últimos días ocasionó un repunte importante en el cauce del río Tebicuary, afectando a la comunidad de Villa Florida, en el departamento de Misiones, y que corresponde a su cuenca baja.

Los primeros que fueron afectados directamente son los trabajadores oleros. En ese sentido, Catalino Velázquez señaló que el lugar de donde extraen la materia prima hace más de un mes está bajo agua y que las últimas lluvias del fin de semana pasado ocasionaron que el agua del río llegue ya hasta sus olerías.

“Nuestra situación nuevamente se está complicando. La crecida del río ya se venía registrando desde hace algunos días, aunque era lenta. Sin embargo, desde ayer el agua empezó a subir muy rápido, lo que nos está apurando para sacar los trabajos que tenemos en las olerías”, indicó Velázquez.

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Velázquez señaló que tuvieron que retirar rápidamente toda la producción que ya tenían elaborada para evitar pérdidas totales. Agregó que, hasta el momento, tres oleros abandonaron sus olerías y trasladaron sus materias primas a zonas más altas para poder continuar con sus trabajos.

Unas 70 familias que integran la Asociación de Oleros de Villa Florida son las que siempre resultan afectadas por la crecida del río Tebicuary.

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Catalino Velázquez señaló que todas dependen directamente de esta actividad y solicitan a las autoridades asistencia con víveres, ya que se paralizan totalmente sus trabajos y necesitan sostener a sus familias, especialmente a sus hijos.

Crecida del Tebicuary amenaza con inundar viviendas

Aparte de los oleros, los pobladores del barrio Manga Yvyra de esta ciudad, que se encuentran en la ribera del río Tebicuary, señalaron que el agua ya está llegando a sus portones y, con el pronóstico de lluvias que se anuncia, peligra que esta semana ya sean alcanzados por el agua.

“Ya nos está apurando el agua, ya que está alcanzando el patio de nuestra casa y ya estamos buscando lugar para poder salir, ya que tengo 4 criaturas de 2, 4 y 6 años, a quienes debemos cuidarlos, y pedimos ya asistencia a las autoridades correspondientes”, señaló Carlos Martínez.

Indicó que se dedica al trabajo de albañilería, pero con estas lluvias los trabajos están totalmente en pausa. Otro de los vecinos, Isabelino Moreno, indicó que está muy cerca de la ribera y que, históricamente, el agua está avanzando muy rápido y, si persisten las lluvias en esta jornada, peligra que amanezcan ya inundados el día de mañana.

“La situación es muy crítica. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a la pesca y, con la crecida del río, ya no se registra el pique necesario. Como consecuencia, no tenemos pescado para vender, lo que nos perjudica bastante”, agregó.

El mismo, como los otros vecinos, pide a las autoridades, ya sean municipales y departamentales, que les puedan asistir con kits de víveres para poder mantenerse en estos días de inundaciones y días críticos, ya que la pesca es su única fuente de ingreso.

Tras esta situación, quisimos saber el plan de trabajo que se tiene desde la municipalidad para la asistencia a estas familias que podrían ser afectadas por la inundación, pero nos señalaron que el intendente no se encuentra y que desde hace tiempo no asiste más a la institución municipal.

Actualmente, según datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología, el nivel del río Tebicuary alcanza los 3,98 metros, tras registrar un aumento de 8 centímetros. El nivel considerado normal o estable del río suele ubicarse entre los 2,5 y 3 metros.