Río Paraná registra repunte en Ayolas y familias piden información oficial

La margen izquierda de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó, a través de su página web, que, de acuerdo con los pronósticos, se prevén lluvias de variada intensidad sobre la cuenca de aporte directo al embalse de Yacyretá y regiones adyacentes. Las precipitaciones se extenderían hasta el 5 de julio próximo y los montos acumulados oscilarían entre 10 y 80 milímetros.

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Según el área de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, durante la jornada de este martes la cota del río Paraná en el puerto de Ayolas, actualmente en 1,80 metros (nivel normal), alcanzaría los 2,40 metros. Entre el 1 y el 2 de julio, los niveles llegarían a los 2,70 metros.

Posteriormente, entre el 3 y el 4 del mismo mes, se prevén leves descensos hasta ubicarse en 2 metros. El nivel de alerta es de 4,20 metros, mientras que la franja de inundabilidad para las zonas ribereñas bajas de la comunidad ayolense comienza a partir de los 4,50 metros.

Las previsiones de altura fueron elaboradas considerando las condiciones actuales y los pronósticos disponibles, por lo que están sujetas a revisión en función de eventuales cambios en las condiciones hidrometeorológicas y en las descargas de las centrales hidroeléctricas situadas aguas arriba de Yacyretá, agregan.

Apertura de compuertas de Itaipú

El presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, manifestó que, tras conocerse la apertura de dos compuertas de Itaipú, existe una creciente preocupación entre las familias de Ayolas, especialmente aquellas que habitan en las zonas ribereñas, así como entre quienes mantienen cultivos y animales de auto sustento en las diferentes islas de la zona.

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Asimismo, señaló que el silencio de los representantes de la Central Hidroeléctrica Yacyretá genera incertidumbre entre los pobladores, debido a las versiones que circulan sobre una eventual crecida del río Paraná en los próximos meses. Agregó que la falta de un informe oficial impide que las familias y las instituciones puedan prepararse con anticipación para afrontar las situaciones que pudieran presentarse como consecuencia del comportamiento del río.

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