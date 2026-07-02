Adiós al papel: Mercosur aprueba acuerdo de identidad digital y autenticación electrónica

Los gobiernos de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay aprobaron formalmente el “Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Medios de Identificación y Autenticación Electrónica”, un instrumento jurídico que otorgará validez legal regional a los sistemas de identidad digital de cada país.

Según informó MITIC, esto fue impulsado por el Gobierno paraguayo durante el ejercicio de su Presidencia Pro Tempore y se sentaron las bases para que los sistemas informáticos del bloque puedan conectarse e interactuar de forma segura entre sí.

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¿Cómo beneficiará a los ciudadanos?

El convenio establece que una identidad digital de alta seguridad emitida en un país del Mercosur será plenamente válida en los otros tres. En la práctica cotidiana, esto significa que, en el futuro, un ciudadano paraguayo podrá ingresar a los portales oficiales de Argentina o Brasil para gestionar documentos o servicios públicos desde su computadora o celular, sin necesidad de viajar o presentarse en una ventanilla física.

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Las ventajas serán para el sector comercial y los trabajadores independientes. Ya no será obligatorio imprimir, certificar o enviar documentos físicos por correo postal internacional para validar la identidad del solicitante.

Un productor o empresario paraguayo que desee exportar mercaderías al mercado brasileño podrá tramitar licencias, autorizaciones y registros legales directamente desde su oficina en Asunción, con el mismo respaldo legal que si lo hiciera de manera presencial en Brasilia.

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Asimismo, el sistema garantiza estándares unificados de validación de datos y una protección de la información personal de los usuarios.

Un trabajo de largo plazo que nació en Asunción

Las bases del acuerdo se estructuraron inicialmente durante la Presidencia Pro Tempore paraguaya en el año 2024 y terminaron de consolidarse el pasado 18 de junio en Asunción, durante la tercera reunión ordinaria del Grupo de Agenda Digital (GAD), según informó MITIC.

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Este proyecto demuestra la capacidad del Mercosur para generar políticas de Estado a largo plazo que impactan directamente en el bienestar de la gente, más allá de los debates comerciales habituales. A nivel local, el éxito de las negociaciones fue posible gracias a un trabajo articulado entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

¿Cuándo entrará en vigencia?

Aunque el acuerdo político y técnico ya fue aprobado y firmado por los representantes de los poderes ejecutivos del bloque, para que el sistema empiece a operar de manera oficial en las plataformas web institucionales se requiere un último paso legal.

El documento final deberá ser remitido a los congresos nacionales de cada uno de los cuatro Estados miembros para su correspondiente estudio y ratificación legislativa.