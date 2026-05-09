Tecnología
09 de mayo de 2026 a la - 06:00

Cinco habilidades básicas para que tu identidad digital no termine en la Dark Web

Concepto de ciberseguridad, dark web, ciberdelincuencia.
Concepto de ciberseguridad, dark web, ciberdelincuencia.Fourleaflover

Los mercados clandestinos de la Dark Web prosperan gracias a la información robada, que en muchos casos proviene de contraseñas reutilizadas y engaños digitales. Aprender estas cinco habilidades clave puede proteger tu vida digital de estos riesgos crecientes.

Por ABC Color

Los mercados clandestinos de la Dark Web se alimentan de información robada: correos y contraseñas, números de documento, accesos a redes sociales, cuentas bancarias o perfiles completos listos para suplantación.

Gran parte de esas filtraciones no proviene de “hackeos sofisticados” a personas en particular, sino de combinaciones previsibles: contraseñas reutilizadas, engaños por mensajería y dispositivos sin actualizar.

La buena noticia es que, con cinco habilidades básicas, se puede reducir drásticamente el riesgo.

Lea más: Ciberseguridad: la clave para frenar el fraude en pagos digitales

1) Gestionar contraseñas como si fueran llaves maestras

La primera habilidad es dejar de “memorizar” contraseñas y pasar a administrarlas. Reutilizar una clave en varios servicios convierte cualquier filtración ajena en una puerta de entrada a su vida digital.

La práctica recomendada es usar un gestor de contraseñas y crear claves únicas y largas para cada cuenta, especialmente correo electrónico, banca y redes.

El correo es crítico: quien lo controla suele poder restablecer contraseñas del resto.

Lea más: Filtraciones en la “web oscura”: seis recomendaciones para proteger tus cuentas y datos en línea

2) Activar y entender la autenticación en dos pasos (MFA)

La segunda habilidad es incorporar una capa adicional de verificación. La autenticación multifactor —idealmente mediante una aplicación de códigos o llaves de seguridad— dificulta que una contraseña robada termine en acceso real.

No basta con activarla “una vez”: conviene revisar métodos de recuperación, guardar códigos de respaldo y desconfiar de solicitudes inesperadas de aprobación.

3) Detectar phishing y fraudes de ingeniería social

La tercera habilidad es aprender a sospechar. Los atacantes ya no dependen del correo: también usan SMS, WhatsApp, redes sociales y falsas alertas de paquetería o bancos.

Lea más: Sistemas digitales en jaque: el peligro real de una pandemia tecnológica

Señales típicas incluyen urgencia (“último aviso”), enlaces acortados, errores sutiles en el remitente y solicitudes de datos que una entidad legítima no pediría.

Antes de hacer clic, es más seguro entrar escribiendo la dirección oficial en el navegador o usando la app.

4) Mantener higiene digital: actualizaciones, permisos y copias

La cuarta habilidad es tratar el dispositivo como un activo. Actualizar el sistema y las aplicaciones corrige fallos que se explotan masivamente.

También importa revisar permisos (ubicación, micrófono, contactos) y desinstalar apps que ya no se usan. Una copia de seguridad periódica —en la nube o en disco— reduce el impacto de robos de cuenta y de ransomware.

5) Vigilar filtraciones y reaccionar rápido

La quinta habilidad es monitorear y actuar. Activar alertas de seguridad en cuentas principales, revisar inicios de sesión y usar servicios que avisan si su correo aparece en filtraciones ayuda a cortar el problema antes de que se revenda.

Si hay indicios de compromiso, la respuesta es inmediata: cambiar contraseñas empezando por el correo, cerrar sesiones abiertas, revocar dispositivos, activar MFA y, si aplica, avisar al banco y documentar el incidente.

En seguridad digital, la prevención rara vez exige conocimientos técnicos avanzados. Exige constancia: convertir estos cinco hábitos en rutina es lo que marca la diferencia entre un susto aislado y una identidad circulando como mercancía en la Dark Web.