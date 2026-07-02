Alerta de estafa con datos e imagen de fiscala adjunta de Itapúa

En las últimas horas se dio a conocer que un número desconocido se hace pasar por la fiscala adjunta de Itapúa Fabiola Molas a fin de pedir ayuda para supuestamente solventar el servicio de sepelio y velatorio de su padre, lo que -advierten- se trata de un intento de estafa.

“Muy buenas noches, me han pasado su número porque preciso el servicio de ustedes. Lamentablemente en el transcurso de esta tarde ha fallecido un ser querido familiar y estoy buscando el mejor servicio aquí en Encarnación para poder despedir a mi gran padre”, dice parte del mensaje que termina siendo hasta confuso.

Ante esto, la propia Fiscalía emitió un comunicado público en el que alerta del intento de estafa.

Advierten que estas personas utilizan indebidamente la identidad de la fiscal adjunta del Área V, departamento de Itapúa, Fabiola Molas, a través del número telefónico +595 993 04 33 43, el cual no pertenece a la representante del Ministerio Público.

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Intento de estafa con nombre y datos de fiscala

Agregan que, de acuerdo con la información recibida, personas desconocidas estarían utilizando ese número de WhatsApp con una fotografía de la fiscal adjunta y haciéndose pasar por ella para contactar a potenciales víctimas, por lo que se advierte a la ciudadanía que dicho número no guarda relación alguna con la agente fiscal ni con el Ministerio Público.

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“En ese sentido, se insta a la población a no proporcionar datos personales, información bancaria ni realizar transferencias de dinero ante solicitudes provenientes de ese contacto u otros similares. Asimismo, se recomienda verificar cualquier comunicación recibida por los canales oficiales de la institución”, insisten.

Recuerdan además a la ciudadanía mantenerse alerta ante este tipo de modalidades delictivas y exhortan a denunciar cualquier hecho similar ante la unidad fiscal o dependencia policial más cercana, a fin de impulsar las investigaciones correspondientes y prevenir nuevas víctimas.