Desde la clandestinidad, el “partner” Raúl Fernández Lippmann impulsa chicanas

El 3 de octubre de 2025, la jueza de Ejecución Penal Especializada en Delitos Económicos Sandra Kirchhofer ordenó la captura del exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann, para cumplir su condena de siete años de pena privativa de libertad por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

A través de su abogado Álvaro Arias, el “partner” recurrió la resolución, pero esta fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, en marzo pasado.

El 18 de marzo pasado el Juzgado ordenó el allanamiento del domicilio de Fernández Lippmann, ubicado en Sargento Lombardo 1004 esquina Profesor Garay, del barrio Santísima Trinidad de Asunción.

El procedimiento fue realizado al día siguiente por la fiscala de Ejecución Dominica Zayas, quien informó que Fernández Lippmann no fue encontrado en la vivienda.

Juzgado se prepara para ejecutar caución

Ante la renuencia de Fernández Lippmann a cumplir su condena, el 11 de junio pasado la magistrada Kirchhofer intimó al condenado y a su fiador, el abogado Álvaro Arias por la suma de suma de G. 300.000.000, a que en el plazo de 5 días hábiles se presente a cumplir su condena, bajo apercibimiento de ejecutar la caución establecida en el año 2018.

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La caución referida, establecida en el auto interlocutorio (AI) N° 86 del 16 de febrero de 2018, es sobre el inmueble individualizado con finca N° 18.996 de Fernando de la Mora, registrado a nombre de Daniel Gómez y María Teresita Ayala de Gómez, hasta cubrir la suma de G. 750.000.000.

Contra dicha providencia, el abogado Arias presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio, con el argumento de que el juzgado no tiene la suficiente autoridad para proceder a la aprehensión de una persona y forzar su traslado al juzgado de ejecución. A criterio del defensor, esa función le corresponde en todo caso a la Policía Nacional o a otro juzgado.

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“En caso particular, se verifica que el recurso en cuestión y los agravios expuestos por la defensa no logran demostrar error de hecho o derecho, ni ha violentado ningún derecho o garantía del condenado o defensa al contrario se ha dado cumplimiento estricto a las disposiciones legales por lo que mal podría ser agraviada cualquiera de las mismas, mucho menos se ha imposibilitado el ejercicio de la defensa, al contrario se ha garantizado la oficiosidad, la inmediatez, los derechos y garantías del condenado de contar con información actual y se ha dado intervención en todo momento a las partes, adjuntándose plenamente la misma a derecho manteniendo la finalidad de asegurar el sometimiento al proceso y otorgando eficacia a las garantías constituidas”, argumentó la magistrada al fundamentar su decisión de rechazar la pretensión de la defensa.

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Acto seguido, la jueza Kirchhofer dispuso la remisión del expediente al Tribunal de Apelación, para el estudio de la apelación planteada en forma subsidiaria.

Condena por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La condena de 7 años de cárcel contra el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero quedó firme el 29 de diciembre de 2023 luego de que la Sala Penal de la máxima instancia judicial declarara inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por la defensa.

En el primer juicio oral, que finalizó el 26 de noviembre de 2020, fue absuelto de culpa y reproche, pero en abril de 2021 un Tribunal de Apelación Penal anuló el fallo de primera instancia y ordenó un nuevo juzgamiento.

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En juicio, la Fiscalía probó que entre los años 2007 y 2017, el exsecretario del JEM no tenía cómo justificar egresos por G. 237.550.698, que es la diferencia entre los ingresos legales que obtuvo como funcionario del Jurado y los gastos que registró en esos 10 años.

A dicho monto se suman G. 1.327.393.602, que de acuerdo a la agente del Ministerio Público Victoria Acuña (jubilada), fueron egresos que tuvo el acusado por compras de dólares.