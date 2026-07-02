En Misiones se preparan para afrontar el fenómeno de “El Niño”

En esta jornada se llevó a cabo la reunión de planificación del Comité de Emergencia Departamental, que quedó conformado con el objetivo de coordinar acciones preventivas ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, cuya intensidad podría provocar importantes afectaciones en el departamento de Misiones.

El gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), explicó que, según los pronósticos meteorológicos, existe la posibilidad de lluvias de gran magnitud y un aumento del caudal de los ríos, situación que podría afectar a los diez distritos.

Ante ese escenario, indicó que las instituciones públicas comenzaron a definir los recursos disponibles, las necesidades y las acciones que deberán ejecutarse para brindar una respuesta rápida en caso de emergencia.

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“Estamos planificando con anticipación para que, si la situación se agrava, tengamos capacidad de respuesta y de contención para nuestros conciudadanos. Hay procedimientos administrativos que deben realizarse ahora para evitar demoras durante una crisis”, expresó.

En cuanto al plan de contingencia, explicó que se trabajará en la canalización de caminos, la disponibilidad de maquinarias, las gestiones anticipadas para la provisión de víveres e insumos, el traslado de animales y la evacuación de familias que habitan en zonas inundables, especialmente en Ayolas y Villa Florida.

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“Tenemos que prepararnos para el peor escenario, aunque esperamos que no ocurra. Lo importante es prever y no reaccionar cuando la emergencia ya esté instalada”, manifestó.

Ramírez indicó que ya están trabajando de manera conjunta con la Municipalidad de Villa Florida para asistir a las familias afectadas por el agua del río Tebicuary, que actualmente ya está alcanzando algunas viviendas y, en particular, al sector olero, que ya ha evacuado totalmente sus zonas de trabajo.

El río Tebicuary está en ascenso

Según datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el nivel del río Tebicuary amaneció con 4 metros y con amenaza de seguir incrementándose, debido a las jornadas de lluvias río arriba en la cuenca alta.

El río Tebicuary nace en la Cordillera de Caaguazú, una zona montañosa del centro-este del país, desde donde recorre aproximadamente 500 kilómetros hacia el oeste. En su trayecto actúa como límite natural entre varios departamentos, entre ellos Paraguarí, Misiones y Ñeembucú, hasta desembocar en el río Paraguay, en la zona de Villa Franca, departamento de Ñeembucú.

En este contexto, las intensas precipitaciones registradas en la cuenca alta, en la zona de la Cordillera de Caaguazú, tienen un impacto directo en los niveles del río en su cuenca baja.

El agua acumulada en la zona de nacimiento desciende a lo largo del cauce, lo que provoca un aumento del caudal y eleva el riesgo de crecidas e inundaciones en las zonas más bajas del sistema hídrico.