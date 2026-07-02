Exjueza Tania Irún conoce integración de tribunal para su juicio por supuesto prevaricato

El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juicio oral a la exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Irún Ayala, acusada de supuesto prevaricato; está integrado por los jueces Rossana Maldonado, como presidenta; Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, como miembros titulares; y Manuel Aguirre como suplente.

La elevación de la presente causa a juicio oral, dictada mediante el Auto Interlocutorio N° 75 de fecha 14 de abril de 2025 por el juez de Garantías interino Osmar Legal, fue ratificada el pasado 18 de junio a través del A.I N° 204 emanado del Tribunal de Apelación integrado por los camaristas Mario Camilo Torres, José Agustín Fernández y Paublino Escobar, que rechazó el recurso planteado por la defensa.

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Con dicha resolución Legal había admitido la acusación presentada por la entonces fiscala adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca y ratificada en audiencia preliminar por los fiscales Silvia González y Christian Benítez; así como por el Abg. Osvaldo Bittar, querellante en representación de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon).

Fue la segunda audiencia preliminar en la presente causa, ya que en la primera preliminar, realizada el 20 de agosto de 2024, el juez de Garantías Yoan Paul López había elevado a juicio oral el caso contra Tania Irún Ayala. Sin embargo, en noviembre de 2024 el Tribunal de Apelación Penal 3ª Sala de la Capital, con los votos de los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, anuló de oficio la resolución y ordenó la preliminar.

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Tania Irún “violó y tergiversó el derecho”, según fiscalía

La acusación presentada por la fiscal adjunta Soledad Machuca señala que la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza, confirmó que 22 de las 26 fincas situadas en el Alto Paraguay están ubicadas en zona de seguridad fronteriza, de acuerdo a las copias autenticadas del mapa remitidas a la Fiscalía.

En consecuencia, Tania Irún Ayala dictó la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018 sin tener por descartado que las firmas mencionadas tenían socios o representantes legales de países limítrofes, acciones al portador y/o en su caso títulos societarios endosables, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público.

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Según la hipótesis fiscal, la entonces jueza en lo Civil y Comercial violó y tergiversó el derecho, apartándose de lo establecido en la Ley N° 2532; y su conducta contiene circunstancias “que sugieren parcialidad y arbitrariedad”, en consecuencia, afrontará juicio oral y público, de acuerdo a lo resuelto por el juzgado a cargo del caso y ratificado por la Cámara de Apelaciones.

Expulsada por el JEM en noviembre de 2021

Tania Irún fue removida del cargo de jueza en lo Civil y Comercial de la Capital, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en noviembre de 2021.

Contra dicha resolución la exmagistrada interpuso una acción de inconstitucionalidad que sigue pendiente de resolución en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte los camaristas Miguel Ángel Rodas, Stella Marys Zárate y Antonia López de Gómez, quienes ratificaron la sentencia en segunda instancia, también fueron denunciados ante el JEM, pero terminaron absueltos por el colegiado.

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Dicha decisión también fue recurrida ante el máximo tribunal, a través de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, que sigue pendiente de resolución.