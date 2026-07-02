Salud: instan a aprovechar vacaciones de invierno para vacunar a niños

Ante la persistencia del frío y la próxima llegada de las vacaciones de invierno en escuelas y colegios, las autoridades sanitarias instan a la ciudadanía a vacunar a sus niños, en particular contra cuadros respiratorios.

En conversación con ABC Cardinal este jueves, Rocío Aranda, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública en la XVIII Región Sanitaria (Asunción), recordó que todos los vacunatorios públicos en capital –en los hospitales de Barrio Obrero, Trinidad, San Pablo, Loma Pyta y la sede de la Región Sanitaria- están abiertos todos los días de 7:00 a 17:00.

Allí están disponibles todas las vacunas que conforman el esquema de vacunación para niños de 0 a 12 años, añadió y pidió que los padres aprovechen las vacaciones de invierno –que comenzarán el próximo lunes 13 de julio– para inmunizar a sus niños.

Resistencia a las vacunas

Además, indicó que funcionarios de la XVIII Región Sanitaria realizan frecuentemente recorridos para vacunación casa por casa, aunque lamentó que muchas personas aún se muestran reacias a permitir la vacunación de sus menores.

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“Pido (a los padres) que dejan a los chicos con sus niñeras o empleadas que les dejen el carné (de vacunación) para indicarles al menos las vacunas que les faltan y que los padres puedan acercarse a sus vacunatorios de preferencia”, dijo la licenciada Aranda.

Mayoría de hospitalizados por influenza no están vacunados

La representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones señaló que siguen registrándose en Paraguay muchos casos de influenza y que la mayoría de las personas hospitalizadas por ese cuadro respiratorio –adultos y niños- no están vacunadas.

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Comentó que, desde el inicio de la actual temporada de vacunación, en la XVIII Región Sanitaria se han aplicado unas 170.000 dosis de la vacuna contra la influenza y dijo que aún quedan unas 25.000 dosis disponibles.