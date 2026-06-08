Niños en terapia intensiva por falta de vacunación contra influenza A aumentan cada día

Se registra un aumento de cuadros respiratorios en niños desde la última semana de mayo y los primeros días de junio, según datos brindados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS).

Esto genera que tanto los centros de atención como las unidades de internación y de terapia intensiva se llenen constantemente.

Ese es el caso del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, donde actualmente la sala de cuidados intensivos se encuentra totalmente llena, según confirmó el director del centro médico, Héctor Castro, quien contó además que en las atenciones tanto en la sala de urgencias como en las internaciones predominan las consultas por cuadros respiratorios.

“Uno puede decir que coincide con la época, pero que en realidad lo que se ve también es una baja adherencia a la vacunación y una baja adherencia también a las medidas no farmacológicas para evitar los contagios: el lavado de manos, el tener el reposo cuando uno está con síntomas, la consulta precoz para evitar que eso se complique. O sea, tenemos que repasar estas medidas para evitar lo que finalmente nadie quiere, que es la internación”, puntualizó.

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Influenza A, en auge

De acuerdo a los datos laboratoriales que manejan desde el centro especializado en atención de la salud de los niños, el virus que predomina en los casos de cuadros respiratorios es la influenza A. Detalló que los cuadros por este virus son más “virulentos”, ya que sus manifestaciones son más agresivas .

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“Te da fiebre de un mayor tenor, te da mayor compromiso del estado general y eso también influye cuando son niños pequeños o cuando tienen alguna dolencia de base, exacerba todo eso y dispone a que aparezcan o complicaciones o internación”, detalló.

Señaló que hasta el momento no se registró ninguna muerte por influenza A en el hospital a su cargo, pero sí cuentan con cuadros que se complicaron y terminaron en desenlaces graves.

“Influenza no trae aparejado un desenlace fatal, pero puede predisponer a manifestaciones graves. La puerta de entrada a un hospital puede ser influenza, pero esto se complica, desarrolla neumonía o exacerban cuadros de base y terminan padeciendo las manifestaciones graves de estas últimas dolencias”, explicó.

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Niños menores de dos años internados por influenza A

Entre los niños pacientes internados por influenza, detalló que son en mayoría de edad escolar y niños lactantes menores de dos años.

Recordó que son muy importantes las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, al rememorar que nos tocamos la cara aproximadamente 300 veces al día, lo que es un importante vehículo transmisor.

También que si uno está con un cuadro respiratorio es preferible que guarde reposo, que no vaya a la escuela, y si ya está en un ambiente cerrado usar el tapabocas para proteger a las personas que interactúan con uno o que comparten los espacios.

Insistió en que la vacunación es de vital importancia para evitar casos graves y para la protección de rebaño.

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Casos de varicela

Otro de los cuadros que también es frecuente en esta época del año en los niños es la varicela, ya que la misma es también estacional. Indicó que es exantemática, porque aparece en la piel y es sumamente contagiosa.

“Un caso puede contagiar a 15 o a 18 niños, así como el sarampión. La varicela en ese sentido es inmunoprevenible, o sea, con las vacunas que recibe el niño, que se aplica los 12 meses y antes del ingreso escolar a los 4 años, no hay posibilidad que padezca la varicela aun estando en contacto con el virus y cuando es más frecuente que aparezca en edad escolar. Justamente antes del ingreso escolar debe completar las dos dosis y con ello tener la certeza por encima del 90% de proteger contra incluso el contagio”, precisó.

Señaló que la varicela empieza con un cuadro respiratorio con síntomas de rinitis, conjuntivitis, tos y luego aparece el exantema que empieza en la cabeza y luego se va al tronco.

“Son lesiones que van desde manchitas un poco más elevadas, después estas vesiculitas que dicen nuestras abuelas como de rocío sobre pétalos de rosa, decían nuestras abuelas, porque hay una piel un poco más coloradita por debajo y después están las costras como si fuese miel de abeja. Recién cuando esas costras aparecen en todas las lesiones, ahí recién deja de contagiar la varicela a un niño, por lo tanto, la varicela contagia dos días antes que aparezcan las lesiones en la piel, o sea, cuando empieza el cuadro respiratorio y hasta que todas las lesiones estén secas”, detalló.

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Rascado por varicela predispone complicaciones

Agregó que el rascado predispone las complicaciones más frecuentes en el niño porque deja más desnuda la piel, por donde ingresan las bacterias que viven la piel y ocasionan complicaciones, que si no se revierte puede ocasionar infecciones que requieran de antibióticos.

Además, la varicela puede tener evolución autolimitada benigna, pero también ocasionar hepatitis, encefalitis o incluso miocarditis en un porcentaje menor.

Por último, explicó que la varicela tiene una complicación también en la adultez que se llama herpes zóster, o más conocido como fuego de San Antonio, que es una reactivación de la infección de varicela que una persona tuvo en la infancia.