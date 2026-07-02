¿Te interesa el voluntariado?: abren convocatoria para la construcción de 85 casas de emergencia

TECHO Paraguay realiza una nueva movilización nacional de voluntariado orientada a reducir el déficit habitacional de familias que hoy viven en estructuras precarias, expuestas a frío, lluvia y humedad. Según un comunicado de la organización, el operativo contempla la construcción de 85 viviendas de emergencia en Central, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa y San Pedro.

La iniciativa se organiza en dos etapas con perfiles de voluntariado diferenciados por edades y busca sumar a cientos de jóvenes y adultos en una experiencia de trabajo directo con familias y liderazgos comunitarios.

Dos etapas de construcción

El despliegue de los voluntarios se realizará en dos fines de semana consecutivos, divididos por franjas de edad y zonas de intervención.

Del 10 al 11 de julio : jóvenes de entre 16 y 18 años construirán de manera simultánea 40 viviendas de emergencia en Central, Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa .

Del 24 al 26 de julio: equipos de voluntarios mayores de 18 años se trasladarán al 45 viviendas en cuatro comunidades indígenas. El foco en esta región responde a la situación social; la organización señala que la tasa de pobreza alcanza al 34,2% de sus habitantes, lo que lo ubica entre los territorios más golpeados. : equipos de voluntarios mayores de 18 años se trasladarán al departamento de San Pedro , donde edificarán. El foco en esta región responde a la situación social; la organización señala que la tasa de pobreza alcanza al 34,2% de sus habitantes, lo que lo ubica entre los territorios más golpeados.

“Volver a San Pedro después de 12 años tiene un significado muy especial para nosotros. Es una muestra de que, cuando la juventud se organiza y la sociedad se compromete, es posible llegar cada vez más lejos”, destacó Claudia Neumann, directora ejecutiva de TECHO Paraguay.

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Avance anual: cerca de 200 viviendas ya construidas

Esta intervención de julio se inscribe en una meta anual de construcción de TECHO Paraguay.

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Según los datos proporcionados por la organización, ya fueron concretadas cerca de 200 viviendas, por lo que las 85 previstas representan un nuevo tramo de ese objetivo.

¿Cómo registrarse para participar?

Desde la organización informaron que las inscripciones ya se encuentran habilitadas para todos los interesados en sumarse a las jornadas de trabajo conjunto con las familias beneficiarias.

Plataforma de inscripción : actividades.techo.org/paraguay

Consultas e información: +595 984 430457

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