Peña dijo que construyó colegios técnicos en todo el país, pero en Pilar la obra ni siquiera comenzó

El informe anual presentado por el presidente de la República, Santiago Peña, en el Congreso Nacional quedó en entredicho en Ñeembucú, luego de que se comprobara que una de las obras mencionadas por el mandatario aún no registra avances en la capital departamental.

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Durante su mensaje al Parlamento, Peña dijo que su administración construyó colegios técnicos nacionales en los 17 departamentos del país. Sin embargo, la situación en Pilar desmiente esa afirmación, ya que el proyecto permanece sin ejecución.

El 19 de septiembre de 2025, el vicepresidente Pedro Alliana y el ministro de Educación, Luis Ramírez, anunciaron oficialmente en Pilar la construcción del futuro Colegio Técnico Nacional, como parte de un plan de alcance nacional.

Casi diez meses de aquel anuncio, la obra sigue sin iniciar. El terreno destinado para el futuro edificio ya fue cedido por las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa Nacional, pero hasta la fecha ni siquiera se realizó el llamado a licitación para la ejecución del proyecto.

El concejal departamental Edgar Morel (PLRA) cuestionó el contenido del informe presidencial y calificó como falsa la afirmación del mandatario respecto a la construcción de los colegios técnicos.

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“Una vez más este gobierno realiza anuncios que no se cumplen. El Presidente leyó un informe preparado por sus asesores que no refleja la realidad que vivimos en el interior del país”, sostuvo.

Morel también criticó la falta de presencia del jefe de Estado en las comunidades del interior. Afirmó que existe una marcada desconexión entre el discurso oficial y la situación económica que atraviesa la ciudadanía.

“El mayor tiempo de su mandato se la pasó viajando. ¿Qué va a saber de las necesidades de la gente? Aquí no hay circulante, hay desesperación. En realidad, solo un pequeño grupo está mejor, mientras la mayoría enfrenta enormes dificultades”, expresó.