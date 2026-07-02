Tras informe presidencial, critican “ínfimo apoyo” del Gobierno en Pedro Juan Caballero

El intendente renunciante de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo (PLRA), criticó la gestión del Presidente de la República, Santiago Peña, tras la presentación de informe de su administración.

“El apoyo del Gobierno es ínfimo, ya sea por royalties o por el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Estamos subsidiando obras en escuelas que debían ser cubiertas por el Gobierno Central”, indicó Acevedo.

El jefe comunal saliente agregó que, con G. 1.000 millones de recursos municipales destinados a salud, se ha construido un pabellón de hemodiálisis, además de la ampliación de urgencias y el quirófano.

“Para el tamaño de Pedro Juan, debería haber más apoyo del Gobierno Central”, indicó Acevedo.

Más empleos y oportunidades, pide concejal municipal

Tras las manifestaciones del presidente Santiago Peña (ANR), quien en su informe destacó que durante su gobierno “se han generado más de 242.000 empleos”, el concejal de Pedro Juan Caballero, Ever Salinas (PLRA), presidente de la Junta Municipal, señaló que precisamente faltan más fuentes de trabajo en la ciudad capital de Amambay.

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Agregó que otra falencia en la zona es la dificultad para seguir una carrera universitaria para los jóvenes que no cuentan con recursos económicos, debido al alto costo del sector privado.

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“Necesitamos más carreras universitarias en universidades públicas, para que sean accesibles para todos. Así lograríamos más oportunidades para los jóvenes y la mano de obra calificada que requieren quienes vienen a invertir en la zona”, expresó el edil comunal.