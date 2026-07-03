Copaco desactiva su sitio web tras detectar un “incidente” de seguridad

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco S.A.) informó este viernes que se vio en la obligación de deshabilitar de forma preventiva su sitio web institucional www.copaco.com.py luego de detectar un incidente de seguridad que afectó el acceso a la plataforma.

Según el comunicado oficial de la entidad telefónica estatal, tras saltar las alarmas se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad establecidos, procediéndose al bloqueo temporal del portal web para salvaguardar la infraestructura.

Trabajo conjunto con el Mitic

Actualmente, las áreas técnicas especializadas de Copaco se encuentran trabajando en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), específicamente a través del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CERT-PY), con el objetivo de realizar las verificaciones correspondientes y restablecer el servicio en condiciones seguras.

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Sistemas críticos están a salvo, afirman

Para brindar tranquilidad a los usuarios, la telefónica estatal aclaró que, hasta el momento, las revisiones técnicas confirman que el incidente no afectó a los sistemas críticos de la compañía.

“Copaco reafirma su compromiso con la seguridad de la información y continúa fortaleciendo sus mecanismos de prevención, monitoreo y respuesta ante cualquier eventualidad”, concluye el comunicado difundido a través de las redes institucionales.

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