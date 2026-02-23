Cuatro empresas negocian la privatización de Copaco

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) atraviesa un momento de transición tras el accidente sufrido por su anterior presidente, Óscar Stark, que derivó en la designación de Natalia Borgognon como jefa interina para garantizar la continuidad administrativa.

Stark inició un proceso que acercó a 35 empresas interesadas en obtener acuerdos con la empresa pública y que ahora tiene a cuatro compañías negociando para ser socia del ente.

Desafío de continuidad

Borgognon, quien anteriormente se desempeñaba como síndica de la empresa Vox, habló con ABC pocas horas después de asumir en el cargo y confirmó que Copaco está negociando con varias empresas.

Agregó que también están analizando un proyecto de ley de fortalecimiento y modernización de la institución, actualmente impulsado en la Cámara de Diputados. Sobre los planes de la ANDE de brindar servicios de telecomunicaciones, Borgognon dijo que Copaco trabaja de manera independiente a pesar de coincidir en el consejo que gestiona la Red Nacional de Fibra Óptica (RNFO).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Copaco, según datos compartidos días atrás por Stark, cuenta con una deuda cercana a los US$ 110 millones y con 1.700 funcionarios, para los cuales promueven un plan de retiro voluntario y la reubicación en otras instituciones estatales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar de esto, la empresa cuenta con importantes activos: más de 12.500 km de fibra óptica instalados en el país, cerca de 600 propiedades inmuebles, incluyendo un predio valuado en US$ 11,5 millones en Puerto Botánico. Según señalan, cuenta con 130.000 usuarios, de los cuales un tercio son instituciones públicas.

Lea más: Copaco designa a una presidenta interina tras accidente de Óscar Stark

El plan iniciado por Stark para “salvar” a Copaco tiene tres propuestas: la conformación de un Joint Venture (riesgo compartido) bajo la Ley 117/92, la venta de hasta el 49% de las acciones mediante una ley, o una concesión especial por un periodo de 20 años, similar al modelo aplicado con el Tren de Cercanías.

Quiénes son y qué buscan

El gerente comercial de la firma estatal, Gilles García Demars dijo que desde 2024 la compañía atrajo a unas 35 empresas interesadas en colaborar con ella. De este grupo actualmente solo cuatro empresas internacionales se encuentran en la mesa de negociación.

Entre los grupos que han avanzado en las tratativas se encuentran las estadounidenses Rivada Networks y Telcell, el fondo de inversión emiratí TALC y la empresa india denominada JIO.

García enfatizó que Copaco no está buscando un simple préstamo de capital, sino un socio estratégico que la ayude a saltar etapas tecnológicas, especialmente en el despliegue de redes inalámbricas y de fibra óptica.

En lo que respecta a la implementación de la tecnología 5G, García negó cualquier clase de acuerdo o contrato vigente con la firma argentina Nubicom Paraguay SA, recientemente adjudicada por Conatel. El gerente aclaró que aunque varias operadoras alquilan infraestructura de torres de Copaco, Nubicom no ha tenido siquiera un acercamiento.